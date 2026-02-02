Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей в морозы
Для того, чтобы морозная погода не отразилась на здоровье кожи, необходимо организовать дома щелевое проветривание, поддерживать достаточную влажность, а также не стоит умываться непосредственно перед выходом на улицу, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что даже плотный крем не всегда оказывает положительный эффект.
«Во-первых, зимой необходимо помнить о том, что нельзя выходить на мороз сразу после того, как умылись или приняли ванну. Потому что в коже очень много влаги, а вода на сильном морозе кристаллизуется, превращается в лед, в результате чего разрываются клеточки. Поэтому при быстрых сборах даже утром я советую полностью не умываться, а лишь протереть водой глаза», – говорит Егорова.
Она подчеркивает, что любой крем, даже самый жирный, содержит воду, поэтому в сильные морозы стоит воздержаться и от его нанесения. Однако существуют специальные морозостойкие крема, рассчитанные для нанесения на кожу в мороз до –25 градусов. При наличии такой линейки косметики можно использовать ее.
Защищать себя, по словам специалиста, необходимо одеждой: шарфами, капюшонами, балаклавами или платками. Также не помешает надевать очки для защиты слизистых от ветра, чтобы из глаз не текли слезы и не мерзли щеки. Открытых участков кожи при выходе на улицу оставаться не должно, в том числе следует защищать свои руки перчатками, а щиколотки – носками.
«В холодное зимнее время не советую пользоваться скрабами, делать пиллинги, потому что кожа будет испытывать двойную нагрузку. Крема наносить нужно с более плотной текстурой. То есть те, что ежедневно использовались – с флюидной (легкой) консистенцией – уже не подойдут, необходим более жирный крем, который создаст специальный защитный слой на коже», – объясняет эксперт.
Врач подчеркивает, что несмотря на то, что у мужчин более устойчивая к природным факторам кожа, – толще женской, да и защищена дополнительно щетиной – в морозную погоду все равно требуется дополнительный уход. При выходе на улицу она рекомендует укутываться в шарф и надевать капюшон. А вот с детьми, особенно грудными, в лютый мороз лучше не гулять или закутывать их так, чтобы только глазки и носик были видны.
«И не стоит забывать о щелевом проветривании, обязательно развешиваем мокрые простыни на батареях или рядом с батареей ставим таз с водой, чтобы увлажнялся воздух. Это как раз первостепенная забота о нашей коже, потому что слизистые кожи очень сильно высыхают зимой. Главное, поддерживать в доме хорошую влажность», – заключила Егорова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале жителей столицы и московского региона ожидает морозная погода. Столбики термометров уже в ближайшую ночь опустятся до –22 градусов. При этом он отметил, что снегопадов не ожидается.