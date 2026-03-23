Франция отрепетировала избавление от Макрона

Tекст: Валерия Вербинина

«Отстояли в упорной борьбе», «захватили бастион» и даже феодально звучащее «потеряли наследственное владение» – все это выражения, в которых рассказывается не о реальных военных действиях, а о муниципальных выборах во Франции. Сам выборы проходили в два тура: в случае, если ни один из кандидатов не набирал абсолютного большинства (то есть больше 50% голосов), назначался второй тур.

Учитывая разнообразие французских политических партий, редко где победитель выявлялся с первого раза, а перерыв в неделю между турами голосования давал возможности для самых разнообразных альянсов. В этом году вокруг муниципальных выборов особенно кипели страсти: дело в том, что они считаются наиболее точным барометром общественных настроений накануне выборов 2027 года, когда страна наконец-то избавится от Эммануэля Макрона и избиратели изберут его преемника.

Поэтому любые результаты рассматриваются под лупой, и победа той или ной партии на местных выборах расценивается как признак ее усиления или, наоборот, ослабления перед главным сражением за место первого лица государства. Неважно, идет ли речь о крупных центрах или о небольших городках – французская политика тесно связана с раскладом сил в регионах. Даже потери для какой-то партии незначительных, казалось бы, городков отмечаются чуть ли не как трагедия.

«Зеленые потеряли Бегль, один из своих самых старых бастионов», – рапортует «Монд», отмечая, что этот город с 30 тыс. населения держался за партию целых 37 лет. Социалист Франсуа Кюийяндр уступил правым важный город Брест, который голосовал за социалистов также в течение 37 лет. Зато 83-летний мэр-коммунист Мартига Габи Шарру удержался против крайне правого кандидата от «Национального объединения».

В Ницце победу одержал бывший глава партии республиканцев Эрик Сьотти, сместившийся в крайне правый сектор и активный сторонник Марин Ле Пен. Остается в кресле мэра Гавра Эдуар Филипп, который может стать главным кандидатом от центристских сил на место Макрона.

Имели место и любопытнейшие курьезы: так, в городке Арси-сюр-Об выиграл кандидат, чья фамилия по-французски звучит, как Гитлер (Hittler), да еще и у претендента с фамилией Рено-Зеленски (Renaud-Zelienski).

Как отметил 75-летний победитель, корни семьи которого уходят в Эльзас, «несколько дней нам пришлось терпеть атаки, карикатуры и полемические выпады, которые не имеют никакого отношения к нашей жизни здесь». Сами местные жители, впрочем, тоже предпочитают называть его по имени – Шарль – или «месье Шарль».

А в Валь-де-Си после подведения итогов выяснилось, что голоса разделились ровно пополам, и пришлось привлекать дополнительные критерии – вычислять средний возраст кандидатов от партии в муниципалитет. В итоге победителем объявили партийный список, кандидаты в котором оказались старше.

Одним из самых значительных итогов выборов стало поражение ставленницы макронистов Рашиды Дати, экс-министра культуры, которая претендовала на место мэра Парижа.

Ни широкая поддержка властей, ни шумные пиар-акции, во время которых известная своей страстью к роскошной жизни Дати имитировала работу простого мусорщика, не помогли.

Дати проиграла социалисту Эммануэлю Грегуару, на которого сделали ставку все левые силы (за исключением крайне левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона). Таким образом, Париж вновь заявил о себе как о вотчине социалистов.

Бывший премьер-министр, центрист Франсуа Байру сенсационно проиграл выборы в родном городе По, и «Монд» уже называет это событие «закатом долгой политической карьеры». Всего 344 голоса уступил 74-летний Байру 50-летнему адвокату и социалисту Жерому Марбо, возглавлявшему местную коалицию левых сил (за вычетом «Непокоренной Франции»). Байру был мэром в течение целых 12 лет.

«Политико», подводя итоги муниципальных выборов во Франции (и отчасти упрощая их), называет среди выигравших нового мэра Парижа, Эдуара Филиппа, Эрика Сьотти и «Национальное объединение». Среди проигравших – опять-таки «Национальное объединение», которое не смогло захватить крупные города и довольствовалось расширением плацдарма в мелких, Макрона, Байру, зеленых и неудачный альянс левых сил и «Непокоренный Франции», который среди прочего потерял Тулузу, Лимож, Брест и Клермон-Ферран. «Монд» также акцентирует внимание на том, что

«Национальному объединению» не удается подняться выше успеха в средних городах.

В Тулоне харизматичная 49-летняя кандидатка от «Национального объединения» Лора Лавалетт проиграла действующей даме-мэру от правых, 75-летней Жозе Масси, которая заявила: «Тулон оказал сопротивление, у Тулона есть характер, как у меня». Потеря главного французского военного порта тем более неприятна для крайне правых, что 30 лет назад его уже возглавлял мэр от их партии, и на возвращение в этом году возлагались большие надежды. Более того, в первом туре Лавалетт выиграла выборы с 42,05% против 29,54% у Масси, но против кандидатки крайне правых была создана коалиция из правых сил и местных макронистов, и в итоге город удалось удержать в орбите правых.

История с победой в первом туре и поражении во втором повторилась в Ниме, где кандидат «Национального объединения», вице-президент партии Жюльен Санчес также рассчитывал на победу. В итоге, однако, выиграл коммунист Венсан Буже, которого поддержал альянс левых сил.

Впечатляющей вышла битва за Марсель, где кандидату от «Национального объединения» Франку Аллизьо противостоял действующий мэр Бенуа Пайян, которого поддерживали левые, за исключением «Непокоренной Франции». Во втором туре Пайян получил 54,34% голосов, его соперник – 40,3%, причем карта показывает любопытное разделение между голосованием в восточной и западной частях мегаполиса. Впрочем, проиграв бой за главную мэрию, «Национальное объединение» все же сумело закрепиться в местных мэриях в двух секторах города.

Как отмечает «Политико», если шесть лет назад «Национальное объединение» смогло получить лишь 827 мест во Франции (включая как мэров, так и муниципальных депутатов), сейчас они смогли получить 3019 мест, и глава партии Жордан Барделла уже назвал этот прогресс «самым значительным прорывом в ее истории». Что, разумеется, ставит вопрос о перспективах самого Барделла как возможного кандидата в президенты.

Согласно опросу, на который ссылается «Политико», в первом туре Барделла сможет получить 35% голосов, и на 17% обойти центриста Эдуара Филиппа. Однако то же издание обращает внимание на тактику противников образовывать перед вторым туром любые альянсы, лишь бы не допустить к власти крайне правых, и напоминает о казусе Тулона, где счастье было так возможно, а в итоге оказалось недосягаемым. Разумеется, если бы Барделла сумел выиграть в первом туре, он бы не оставил своим соперникам ни одного шанса – но добиться этого будет крайне непросто.

Пока что партии подводят итоги, готовятся корректировать стратегии и в случае неудач ищут козлов отпущения, отводя душу. Так, левые порицают крайне левых из «Непокоренной Франции»: «Союз с ними не имел успеха и привел нас к проигрышу», отметил депутат-социалист Борис Валло. Крайне правый Себастьен Шеню, в свою очередь, обрушился на правых республиканцев, обвинив их в том, что они «подарили Марсель социалистам». А мэр Марселя заявил, что не собирается бояться «указов» (он употребил именно русское слово) Меланшона и призвал сохранить союз левых сил, держась от крайне левых подальше. И все, разумеется, держат в голове президентские выборы – самые важные для Франции в следующем году.