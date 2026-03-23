Bloomberg: Партия Ле Пен провалилась на муниципальных выборах во Франции
Попытка правых сил установить контроль над крупными французскими городами потерпела неудачу, это создало для них трудности перед грядущей президентской гонкой, пишут СМИ.
«Национальное объединение» Марин Ле Пен потерпело поражение в борьбе за мэрии Марселя, Тулона и Нима, сообщает Bloomberg.
Несмотря на надежды укрепить позиции перед выборами 2027 года, партия не смогла конвертировать общий рост поддержки в ключевые победы из-за двухступенчатой избирательной системы.
Однако союзникам правых удалось добиться успеха в Ницце, где, по предварительным данным, лидирует Эрик Сьотти с 48% голосов. В целом по стране политическая сила станет главной оппозицией во многих муниципалитетах и увеличит число своих местных депутатов, несмотря на проигрыш крупных целей.
Депутат от «Национального объединения» Лоран Якобелли признал результаты неудовлетворительными. «Конечно, это разочарование. Сегодня есть успехи, но ясно, что в очень больших городах, когда правые решают позволить левым победить патриотов, ну что ж, левые побеждают», – заявил он.
В ряде регионов сработал «республиканский фронт», когда партии объединяются против кандидатов Ле Пен. Президент «Национального объединения» Жордан Барделла отметил, что его партия утвердилась как ведущая оппозиционная сила и единственный барьер против крайне левых.
Напомним, союзник Марин Ле Пен Эрик Сьотти одержал победу во втором туре выборов мэра Ниццы. В Марселе и Тулоне правые силы потерпели неудачу по итогам голосования.