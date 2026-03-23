Politico: Итоги выборов во Франции очертили контуры будущей президентской гонки
Прошедший второй тур голосования во Франции выявил ключевые политические тенденции перед грядущей борьбой за Елисейский дворец, пишут американские СМИ.
Результаты кампании дают представление о раскладе сил перед сменой лидера страны, отмечает Politico.
Ультраправое «Национальное объединение» усилилось в небольших городах, а республиканцы сохранили большинство своих мегаполисов.
Соратники действующего президента Эммануэля Макрона из партии «Возрождение» впервые взяли под контроль Бордо и Анси. Социалисты оставили за собой Париж и другие крупные центры, опираясь на поддержку в рабочих пригородах.
Столичным мэром избран Эммануэль Грегуар, продливший 25-летнюю эпоху правления социалистов в главном городе. Бывший премьер Эдуард Филипп переизбрался в Гавре, подтвердив свои амбиции на высший государственный пост.
Президент «Национального объединения» Жордан Барделла заявил: «Партия добилась величайшего прорыва за всю свою историю». Эрик Сьотти победил в Ницце, однако в Марселе и Тулоне правые потерпели неудачу.
«Зеленые» утратили влияние в Страсбурге, но удержали Лион благодаря политическим союзам. Ветеран французской политики Франсуа Байру проиграл в городе По, что может завершить его карьеру.
Избирательные участки для проведения завершающего этапа голосования открылись во Франции в воскресенье.