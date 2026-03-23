Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.0 комментариев
Грегуар избран мэром Парижа
Эммануэль Грегуар, кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, был избран мэром Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов, сообщает канал BFMTV.
Эммануэль Грегуар стал новым мэром Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Кандидат от Социалистической партии получил значительную поддержку от других левых сил и набрал 50,52% голосов. Как отмечает телеканал, Грегуар опередил бывшего министра культуры Франции Рашиду Дати на девять процентных пунктов.
Дати представляла правую партию «Республиканцы», а также пользовалась поддержкой центристской партии «Демократическое движение» и президента Эммануэля Макрона. После оглашения результатов Дати заявила на своей странице в социальной сети Х: «Результат голосования не оправдал ожиданий».
Третьим по количеству голосов стала Софи Шикиру, представительница партии «Непокорившаяся Франция», за нее проголосовали 7,96% избирателей. Выборы мэра прошли в рамках второго тура муниципальных выборов, которые состоялись в воскресенье по всей Франции.
Социологические исследования накануне голосования прогнозировали победу кандидата от левоцентристов Эммануэля Грегуара с результатом 48%.
Кандидат от консерваторов Рашида Дати набирала 26% голосов в предварительных опросах.