Украинский беспилотник ранил мужчину в курском селе
В результате удара вражеского беспилотника по территории частного домовладения в Беловском районе Курской области пострадал местный житель, получивший осколочное ранение ноги.
Беспилотный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в поселке Песчанский. Жертвой нападения оказался 52-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.
«Сегодня в поселке Песчанский Беловского района вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате атаки пострадал 52-летний мужчина», – сообщил губернатор.
Глава области добавил, что у пострадавшего зафиксировано осколочное ранение ноги. Мужчине незамедлительно оказали первую помощь и направили на лечение в Курск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в селе Октябрьское Курской области из-за взрыва украинского беспилотника пострадал водитель трактора.
В конце апреля в Рыльском районе региона при атаке дрона на движущийся автомобиль погиб мирный житель.
В начале того же месяца получивший ранение при ударе беспилотника по Хомутовскому району мужчина скончался в больнице.