Раненый при атаке дрона в Курской области мужчина скончался

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хинштейн принес соболезнования родным и близким и пообещал поддержать семью погибшего, передает ТАСС.

Губернатор уточнил, что травмы у пострадавшего оказались слишком тяжелыми, курские и московские медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. По его словам, организм пациента не выдержал последствий ранений.

После той же атаки лечение продолжают 13 человек. 11 пострадавших остаются в Курской областной больнице, еще двое проходят лечение в Москве. Одного из пациентов планируют выписать из стационара в ближайшее время.

Ранее в Курске скончался пострадавший при атаке ВСУ на автосервис 27 февраля мужчина. В январе в Рыльском районе Курской области 59-летний мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки в результате атаки украинского беспилотника.