Шквал ответных атак Ирана неприятно удивил администрацию США

Tекст: Катерина Туманова

Однако главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и небольшой группе помощников пришлось сообщить президенту США о том, что чем дольше длится война, тем больше она будет угрожать его общественной поддержке и перспективам республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, пишет журнал Time.

Уайлз была обеспокоена тем, что помощники создавали у Трампа идеализированное представление о том, как война воспринимается внутри страны, говоря лишь то, что Трамп хочет слышать, вместо того, что ему нужно слышать.

Несмотря на бравурные заявления Трампа в СМИ и в обращении к нации, журналисты замечают, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Ключевые чиновники администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, были удивлены шквалом ответных атак, которые Тегеран предпринял против американских и израильских целей по всему региону», – говорится в статье.

Действия Тегеран, подчеркивает Time, разрушили предположение, что противник ограничится показательными ответными мерами. Во внутренних обсуждениях перед началом войны Хегсет указывал на сдержанную реакцию Ирана по опыту прошлых атаки США, считая это доказательством того, что выверенная сила может нанести ущерб Тегерану, не спровоцировав более масштабную войну. «Хегсет «был застигнут врасплох. В этом нет никаких сомнений», – сказал источник издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе.

Йеменские хуситы пообещали продолжать обстрелы Израиля.