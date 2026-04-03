Шквал ответных атак Ирана неприятно удивил администрацию США
Высокопоставленный чиновник администрации рассказал Time, как президент США Дональд Трамп в последнее время часто начинал утро с просмотра видеороликов, подготовленных военными, о боевых успехах, после чего говорил советникам, что быть главнокомандующим, способным устранить ядерную угрозу Ирана, может стать одним из его главных достижений.
Однако главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и небольшой группе помощников пришлось сообщить президенту США о том, что чем дольше длится война, тем больше она будет угрожать его общественной поддержке и перспективам республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, пишет журнал Time.
Уайлз была обеспокоена тем, что помощники создавали у Трампа идеализированное представление о том, как война воспринимается внутри страны, говоря лишь то, что Трамп хочет слышать, вместо того, что ему нужно слышать.
Несмотря на бравурные заявления Трампа в СМИ и в обращении к нации, журналисты замечают, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Ключевые чиновники администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, были удивлены шквалом ответных атак, которые Тегеран предпринял против американских и израильских целей по всему региону», – говорится в статье.
Действия Тегеран, подчеркивает Time, разрушили предположение, что противник ограничится показательными ответными мерами. Во внутренних обсуждениях перед началом войны Хегсет указывал на сдержанную реакцию Ирана по опыту прошлых атаки США, считая это доказательством того, что выверенная сила может нанести ущерб Тегерану, не спровоцировав более масштабную войну. «Хегсет «был застигнут врасплох. В этом нет никаких сомнений», – сказал источник издания.
