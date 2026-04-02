Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив

Каллас: ЕС не может позволить Ирану ввести плату за проход через Ормузский пролив

Tекст: Вера Басилая

Кая Каллас заявила, что Ирану нельзя позволить брать плату с государств за проход судов через Ормузский пролив. Она подчеркнула, что этот водный путь является глобальным общественным благом, а международное право не признает подобных схем оплаты, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что новый режим для Ормузского пролива может предусматривать определенные правила прохода военных и коммерческих судов, однако вопрос о введении пошлин пока не рассматривается.

Каллас добавила, что военно-морская миссия ЕС Aspides уже оказала содействие многочисленным судам в Красном море. По ее словам, данная миссия должна быть расширена для повышения безопасности судоходства.

Она подчеркнула: «Мы не можем позволить себе потерять еще один критически важный торговый маршрут».

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.

Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

Более 30 стран, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление о намерении обеспечить защиту судоходства через Ормузский пролив.

Британия и Евросоюз объявили о планах совместно разработать стратегию по восстановлению судоходства в районе пролива.