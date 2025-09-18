Politico: В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас из-за Газы и России

Tекст: Вера Басилая

Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.

По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».

В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.

Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.

Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.