Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе

В Брюсселе усиливается недовольство работой глав Евродипломатии Каи Каллас, которую упрекают в жесткой позиции по России и слабой реакции на ситуацию в Газе, сообщило европейское издание Politico.
Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.
По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».
В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.
Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.
Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.