Уничтожены более 20 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА, летевших на Москву

Tекст: Вера Басилая

Собянин сообщил в Telegram-канале, что группа из двух БПЛА была уничтожена на подлете к Москве.

Мэр Москвы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО уничтожили 19 по счету беспилотник, летевший на Москву.

В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.