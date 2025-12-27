Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.9 комментариев
Уничтожены более 20 БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Москву, всего на подлете к городу уничтожены более 20 БПЛА.
Собянин сообщил в Telegram-канале, что группа из двух БПЛА была уничтожена на подлете к Москве.
Мэр Москвы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО уничтожили 19 по счету беспилотник, летевший на Москву.
В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.