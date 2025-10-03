  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 21:53 • Новости дня

    Названа новая стоимость проезда по МСД

    Депранс Москвы: Стоимость проезда по МСД увеличится на 3 рубля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик будет увеличена с 13 октября, сообщил департамент транспорта Москвы.

    Тариф в самые загруженные часы – с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 – составит от семи до десяти рублей за участок, сообщается в Telegram-канале дептранса. В остальное время проезд по МСД останется бесплатным 70% времени в будние дни, а также полностью бесплатен по выходным и праздничным дням.

    Стоимость транзитного проезда по всей трассе останется прежней и составит 950 рублей. В ведомстве разъяснили, что платным считается проезд только в случае, если автомобиль въехал и выехал на участке в часы платного периода. Например, если въезд произошел до 7.00 или выезд после 11.00, оплата по новому тарифу не взимается.

    По информации департамента, проезд по МСД всегда будет бесплатен для машин экстренных служб, коммунальной техники, транспорта с лицензией Москвы и области, школьных автобусов и такси.

    Оплата проезда суммируется за все поездки за сутки, а единый платеж выставляется в течение пяти дней через официальные сервисы, включая сайт msd.mos.ru, приложения «Парковки России», «Яндекс Карты», «Навигатор» и банковские приложения, где указаны данные автомобиля.

    Ранее Минтранс опроверг введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам.

    3 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Эксперт из Китая отметил уникальный путь развития мессенджера Max

    Китайский ИТ специалист Чжао сравнил Max и WeChat по функционалу и стратегии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский мессенджер Max не копирует WeChat, а делает ставку на собственные технологические и стратегические решения, учитывая российские реалии, заявил кофаундер ИТ-компании «Рулла» Хэнлун Чжао.

    Оценку особенностей и преимуществ российской платформы дал Хэнлун Чжао, ИТ-эксперт и кофаундер компании «Рулла», в колонке для издания «Ведомости».

    Он отметил рекордные темпы роста аудитории Max : за несколько месяцев зарегистрировался каждый четвертый россиянин. Чжао подчеркнул, что у приложения современный интерфейс с расширенными функциями по сравнению с WeChat, включая папки для чатов, быстрые реакции и редактирование сообщений.

    Эксперт обратил внимание на высокое качество звонков в обеих платформах. По его словам, в Китае WeChat практически заменил мобильную связь, а Max обеспечивает аналогичный уровень, используя более 2 500 медиасерверов по России и внедряя современные технологии, такие как DRed и NoLACE, для повышения качества связи.

    Чжао отметил, что обе платформы движутся к интеграции с государственными и бизнес-сервисами, что позволяет пользователям получать доступ ко всем услугам – от финансов до медицины – в одном приложении.

    «Max и WeChat – продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У Max есть шанс построить собственную модель – с учетом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет».

    Эксперт отдельно выделил сбалансированный подход Max к приватности и безопасности. Системы шифрования надежно защищают данные пользователей, а локализация сервисов облегчает работу правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством. В платформе используются современные антифрод-технологии, а автоматическая проверка номеров обеспечивает дополнительную защиту от телефонного мошенничества.

    «Max не повторяет, а создает свою модель. Главное – искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России», – резюмировал Чжао.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад, сообщили в правоохранительных органах.

    О задержании Ибрагима Сулейманова в Москве сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Предпринимателя подозревают в преступлении, подпадающем под ст. 105 УК РФ – убийство.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о преступлении, совершенном в прошлые годы. Сулейманова задержали сотрудники правоохранительных органов.

    По данным источника «Известий», речь идет о преступлении, совершенном в 2004 году.

    Как уточняет РБК,  преступление, в котором подозревают Сулейманова, – убийство экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля.

    Ибрагим Сулейманов и его брат, Расул, в 2024 были бенефециарами крупной ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    По данным Telegram-канала Baza, Сулейманов считается одним из самых влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег. Ранее он контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и имел «влияние» в сфере транспорта, авиации и информационных технологий.

    Ранее Свердловский областной суд оставил без изменений меру пресечения для обвиняемого в убийствах прошлых лет Шахина Лалаева. Следствие раскрыло новые подробности дела об организованной преступной группе в Екатеринбурге.

    Комментарии (17)
    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения:

     «Великий день Бородина
    Мы братской тризной поминая,
    Твердили: «Шли же племена,
    Бедой России угрожая;
    Не вся ль Европа тут была?
    А чья звезда ее вела!
    Но стали ж мы пятою твердой
    И грудью приняли напор
    Племен, послушных воле гордой,
    И равен был неравный спор.
    И что ж? Свой бедственный побег,
    Кичась, они забыли ныне;
    Забыли русской штык и снег,
    Погребший славу их в пустыне.
    Знакомый пир их манит вновь –
    Хмельна для них славянов кровь;
    Но тяжко будет им похмелье;
    Но долог будет сон гостей
    На тесном, хладном новоселье,
    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    Комментарии (12)
    3 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    ФОМ: 81% россиян одобрили работу Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство (81%) опрошенных граждан России скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным опроса ФОМ, 81% россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента. Только 9% респондентов высказали противоположную точку зрения, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что 78% опрошенных заявили о доверии к Путину.

    Помимо этого, 53% респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, а 59% положительно оценивают деятельность председателя правительства Михаила Мишустина.

    В рамках опроса выяснилось, что если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, 41% опрошенных поддержали бы «Единую Россию», 12% отдали бы предпочтение ЛДПР, 7% – КПРФ, 4% – партии «Новые люди» и 3% – «Справедливой России».

    Исследование проводилось среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ 26-28 сентября, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина

    Политолог Ткаченко: Узкий круг лиц на Западе поймут стихотворный посыл Путина

    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе едва ли поймут литературные чтения Владимира Путина. Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который есть не у всех. Лишь очень узкий круг западных экспертов осмыслят посыл, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».

    «Владимир Путин счел подходящим своему выступлению общий тон стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Та же часть, которую президент не стал цитировать, – довольно жесткая и агрессивная. В ней поэт обращается, в частности к Польше. Думаю, российский лидер решил, что такие краски сейчас неуместны», – предположил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Отрывок, о котором идет речь, содержит следующие строки:

    Но знайте, прошеные гости!
    Уж Польша вас не поведет:
    Через ее шагнете кости!..»
    Сбылось — и в день Бородина
    Вновь наши вторглись знамена
    В проломы падшей вновь Варшавы;
    И Польша, как бегущий полк,
    Во прах бросает стяг кровавый —
    И бунт раздавленный умолк.

    По мнению Ткаченко, на Западе едва ли поймут литературное высказывание Путина. «Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который не у всех есть. Лишь очень узкий круг американских и европейских экспертов осмыслят посыл. Наше противостояние носит комплексный характер. Мы ищем истоки нашей позиции в истории, в культуре. В этом смысле Пушкин – наша подмога», – рассуждает политолог.

    Говоря о выступлении президента на «Валдае», Ткаченко обратил внимание, что особое внимание было уделено отношениям Москвы и Вашингтона. «Высказано желание сотрудничать, искать компромиссы, а также призывы к возвращению классической дипломатии. Путин вновь протягивает руку США», – считает собеседник. Это контрастирует с риторикой в адрес Европы, добавил спикер.

    «Россию не интересуют нынешние элиты ЕС как возможный партнер. Они не собираются учитывать наши интересы и представляют для нас скорее источник угрозы. Поэтому тональность заявлений была соответствующей», – отметил эксперт. Впрочем, в вопросе контактов российской и американской сторон не все гладко.

    «Речь не столько о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk (сообщения об этом – часть информационной войны), сколько о ДСНВ. Выгодное для американцев предложение по этому договору Штаты просто игнорируют. Складывается впечатление, что Вашингтон не хочет с нами вести сущностные переговоры. Но мы руки точно не опускаем. Будем и дальше работать, искать контакты с Дональдом Трампом, с руководством Белого дома», – подчеркнул Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. По его словам, основная часть выступления Путина на «Валдае» касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. «Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые, что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению Европе, – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния», – подчеркнул эксперт.

    По его оценкам, на основную часть европейской элиты этот сигнал, скорее всего, не подействует. «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – пояснил политолог.

    «Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – заключил Чеснаков.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. При этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал выступление российского лидера на «Валдае».

    «Выступления Владимира Путина на «Валдае» стали традицией. В них можно проследить набор стержневых сюжетов, в том числе об искренних намерениях Москвы интегрироваться в большую семью Запада, об обмане России, о последствиях недальновидной политики, а также о становлении многополярного мира», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Впрочем, в этот раз президент занял более жесткую позицию по отношению к Западу», – добавил собеседник, напомнив слова главы государства о том, что на любую эскалацию мы будем отвечать – «например, на испытания ядерного оружия, если их проведут оппоненты». «При этом Путин подчеркнуто доброжелательно высказывался о Дональде Трампе, при котором, как сказал российский лидер, конфликт на Украине не начался бы», – заметил Минченко.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (5)
    3 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    @ Airbus/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществляют попытки глушения британских военных спутников каждую неделю, используя технологии для сбора информации и помех работе орбитальных аппаратов, заявил глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман.

    По его словам, Россия пытается регулярно глушить британские военные спутники, передает Bloomberg.

    Тедман добавил, что российские военные активно вмешиваются в военные операции Британии в космосе, а попытки помех зафиксированы «еженедельно».

    Тедман отметил: «Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами». Он также сообщил, что британский флот насчитывает около шести специализированных военных спутников, защищенных технологиями противодействия радиоэлектронным атакам. Генерал добавил, что российские аппараты оснащены оборудованием, позволяющим отслеживать британские спутники и собирать с них информацию.

    Угроза вмешательства в космосе касается не только Британии. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. Он подчеркнул, что российские силы могут «глушить, ослеплять, манипулировать или даже физически выводить из строя спутники».

    На фоне растущей напряженности Британия и США впервые провели совместную операцию по маневрированию спутников. С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен для проверки работоспособности британского аппарата, что, по словам оборонного ведомства, стало важным шагом в развитии сотрудничества союзников по программе Operation Olympic Defender. Тедман подчеркнул, что союзники теперь осуществляют «продвинутые орбитальные операции для защиты национальных и военных интересов в космосе».

    Обострение ситуации в космосе происходит на фоне общего роста напряженности с Россией. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер недавно заявила о готовности Лондона «действовать» после призывов Дональда Трампа к странам НАТО сбивать российские самолеты-нарушители.

    Напомним, 17 августа сообщалось, что Британия запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Как отмечается, спутник Tyche для разведки и наблюдения, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании.

    До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    В России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы.

    Комментарии (17)
    3 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    @ Mihkel Maripuu/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов предложил НАТО рассмотреть возможность проведения учений с отработкой применения ядерного оружия у восточных границ альянса, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова, такие маневры могли бы стать частью демонстрации силы НАТО на восточном фланге и показать союзникам и потенциальным противникам серьезность намерений альянса, передает РИА «Новости».

    В интервью Всевиов подчеркнул, что важно не только обсуждать, но и активно проявлять силу на восточной границе НАТО. Он перечислил ряд возможных вариантов, в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что намерение Эстонии принимать на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, представляет непосредственную опасность для России.

    Напомним, власти Эстонии заявили о готовности принимать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35. Британия решила приобрести не менее 12 самолетов-носителей ядерного оружия F-35A.

    Комментарии (27)
    3 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Сербской (РС) (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик высказал мнение, что через два года попасть в Кремль будет затруднительно из-за большой очереди европейских лидеров.

    Милорад Додик предположил, что европейские лидеры через два года массово устремятся в Кремль, передает ТАСС.

    По его словам, он сталкивался с давлением со стороны западных структур, в том числе с санкциями от администрации экс-президента США Джо Байдена и запретом на политическую деятельность внутри страны.

    Додик подчеркнул, что считает справедливость самым главным принципом и намерен продолжать бороться за нее.

    «Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти», – отметил Додик.

    Президент Республики Сербской также напомнил о встрече с Владимиром Путиным на полях форума «Валдай» в Сочи. Додик заявил, что рад возможности обсудить стратегические двусторонние отношения и отметил осведомленность российского лидера о сложной ситуации в сербском энтитете.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик отметил сильное впечатление от выступления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым

    Отказавшийся отвечать на вопрос о Крыме глава Минкультуры Литвы подал в отставку

    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил об отставке на фоне общественной критики и давления после отказа прямо ответить о статусе Крыма.

    «Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать – я ухожу с поста министра культуры», – заявил министр, его слова приводит портал Delfi, передает ТАСС.

    По словам Адомавичюса, он и его родственники последнее время не чувствуют себя в безопасности на улице.

    Адомавичюс занял пост министра культуры в конце сентября. После его назначения многие деятели культуры Литвы отказались сотрудничать с президентом Гитанасом Науседой, выражая недовольство новым министром и называя его некомпетентным в вопросах культуры.

    Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала министра культуры оставить должность. Решение об отставке было принято после того, как глава Минкультуры отказался прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

    Комментарии (9)
    2 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских

    В Марокко в ходе протестов начались штурмы административных зданий

    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти страны сообщили о сотнях раненых среди полицейских и нападениях на госучреждения, а также о гибели трех человек на фоне массовых акций протеста.

    Протестующие штурмуют административные здания и центры безопасности с целью захвата оружия, заявил официальный представитель МВД Марокко Рашид аль-Хальфи, передает ТАСС. По его словам, часть манифестаций перестала быть мирной, а действия участников приобрели черты преступных, включая попытки захвата оружия и техники.

    Аль-Хальфи отметил: «Беспрецедентные преступные действия дошли до нападений и штурмов административных учреждений и центров безопасности с целью захвата оружия, техники и боеприпасов». МВД пообещало принять все необходимые меры против виновных в насилии, вандализме и подстрекательстве к беспорядкам, сохраняя при этом гарантию права на мирный протест.

    Ведомство сообщило о сотнях раненых среди сотрудников полиции, а также об актах вандализма в отношении муниципальных учреждений, банков, медицинских центров и магазинов. Известно о трех погибших в результате насилия. По информации СМИ, участники беспорядков использовали холодное оружие, зажигали покрышки и применяли газовые баллоны.

    Акции протеста проходят с 27 сентября во многих городах страны. Их организовало молодежное объединение GenZ212, требующее реформ образования и здравоохранения, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения уровня жизни граждан.

    Протестующие выражают недовольство значительными тратами на спортивную инфраструктуру к Кубку африканских наций-2025 и ЧМ-2030 на фоне нехватки социальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость ужесточения политики по отношению к Алжиру. Багдад и Рабат назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (6)
    3 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    AFP: Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    @ Mathieu Pattier/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские власти отпустили танкер Boracay, входящий в список ограничений против Москвы, пишет AFP.

    По информации AFP, капитан судна и его помощник были возвращены на борт и отпущены, после чего судно возобновило движение в ночь с четверга на пятницу, передает РИА «Новости».

    Однако, по данным агентства, возвращенным членам экипажа были вручены повестки для явки в суд города Брест. Заседание назначено на 26 февраля, причиной повестки стал «отказ подчиниться требованиям властей».

    После освобождения судно взяло курс в сторону Суэцкого канала, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Marine Traffic и Vesselfinder.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    Комментарии (6)
    Главное
    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС
    Демонстрация против военных поставок Украине и Израилю прошла в Берлине
    В ХМАО запретили ношение хиджабов и никабов в школах
    Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Архиепископа Микаела приговорили к двум годам тюрьмы в Армении
    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации