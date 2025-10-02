В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.0 комментариев
Минтранс опроверг введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам
Введение платы для большегрузов на региональных дорогах России не произойдет до конца текущего года, несмотря на обращения регионов, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах форума «Цифровая транспортация».
Вопрос внедрения платного проезда для фур по дорогам регионального значения находится в стадии обсуждения с местными властями, передает РИА «Новости».
Никитин сообщил, что решения по этому вопросу в 2025 году приниматься не будет. Он уточнил, что проработка идет по поручению президента после обращений глав регионов, однако до конца года никаких изменений не ожидается.
Отдельно Никитин отметил, что регионы хотят сохранить качество дорог, поскольку возросший поток тяжело нагруженных фур приводит к их разрушению. Министр пояснил, что часто грузовики объезжают федеральные трассы по региональным маршрутам, которые проектировались не для такой нагрузки.
Министр подчеркнул, что большинство регионов поддерживает идею платного проезда, но в некоторых удаленных субъектах страны энтузиазма меньше из-за менее развитой транспортной сети. Никитин добавил, что система должна быть технологичной и везде одинаково эффективной.
Кроме того, Никитин заявил, что Минтранс не планирует предоставлять дополнительные льготы перевозчикам, оплачивающим проезд по федеральной системе «Платон», так как считает отрасль достаточно рентабельной. Также министерство работает над недопущением необоснованных штрафов из-за сбоев в работе технических систем, а с 1 сентября система «Платон» автоматически будет достраивать маршруты при отсутствии данных с бортового оборудования.
