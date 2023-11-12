Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог, с начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений, передает РИА «Новости». Собянин добавил, что завершено строительство Московский скоростной диаметр, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе, после реконструкции заработала обновленная развязка МКАД с Липецкой улицей.

Собянин добавил, в ближайшие три года планируем построить ещё 265 километров дорог.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.