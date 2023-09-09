Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4

Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Tекст: Вера Басилая

Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

«Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.