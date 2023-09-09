В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.
Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.
Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.
Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.