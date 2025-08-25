Актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов

Tекст: Вера Басилая

Марк Дакаскос, прибывший в Россию для участия в Московской международной неделе кино, поделился своим мнением о стране и столице, передает ТАСС.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что считает Россию прекрасной страной, а Москву – одним из своих любимых городов.

«Один из моих любимых – очень зеленый, [здесь прекрасная] архитектура и люди, по моему опыту, открытые, душевные, очень хорошо понимают жизнь», – заявил Дакаскос.

Московская международная неделя кино проходит во второй раз с 23 по 27 августа. В программе мероприятия представлены кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. В деловой части форума принимают участие эксперты киноиндустрии из 21 страны, включая Китай, Индию, Бразилию, Египет и Турцию.

Ранее американский актер Марк Дакаскос отметил слабое знание России среди американцев и назвал кино искусством, объединяющим людей. Актер вышел на сцену кинотеатра «Художественный» на церемонии открытия Международной недели кино и обратился к зрителям на русском языке.