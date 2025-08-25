Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов
Голливудский актер Марк Дакаскос, прибывший на Московскую международную неделю кино, отметил необыкновенную атмосферу столицы России и назвал Москву одним из любимых городов.
Марк Дакаскос, прибывший в Россию для участия в Московской международной неделе кино, поделился своим мнением о стране и столице, передает ТАСС.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что считает Россию прекрасной страной, а Москву – одним из своих любимых городов.
«Один из моих любимых – очень зеленый, [здесь прекрасная] архитектура и люди, по моему опыту, открытые, душевные, очень хорошо понимают жизнь», – заявил Дакаскос.
Московская международная неделя кино проходит во второй раз с 23 по 27 августа. В программе мероприятия представлены кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. В деловой части форума принимают участие эксперты киноиндустрии из 21 страны, включая Китай, Индию, Бразилию, Египет и Турцию.
Ранее американский актер Марк Дакаскос отметил слабое знание России среди американцев и назвал кино искусством, объединяющим людей. Актер вышел на сцену кинотеатра «Художественный» на церемонии открытия Международной недели кино и обратился к зрителям на русском языке.