В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Обвиняемый в убийстве сожительницы с дочерью в Москве частично признал вину
Обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве признал вину частично
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве, он частично признал свою вину.
Обвиняемому инкриминируется убийство двух лиц из корыстных побуждений, а также два эпизода незаконного оборота оружия и боеприпасов, говорится в сообщении Следственного комитета России в Мах.
Мужчина частично признал вину. С его участием проведена проверка показаний в гараже в Новой Москве и в квартире на Жулебинском бульваре.
Обвиняемый рассказал, что пытался скрыть следы преступления и замывал кровь. Следствие намерено добиться его заключения под стражу, продолжаются действия по установлению всех мотивов и обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что тела пролежали в квартире несколько дней.
Был назван возможный мотив убийства.
Следователи начали допрос подозреваемого.