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Власти Москвы допустили введение платного проезда по МСД для горожан
Ликсутов допустил введение платного проезда по МСД для жителей Москвы
Заммэра Москвы Максим Ликсутов допустил введение платного проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту» заявил о возможности введения платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы. Он отметил, что рассматриваются различные решения по этому вопросу.
МСД представляет собой скоростную дорогу, соединяющую Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды Москвы, позволяя объезжать центр города. На сегодняшний день проезд по этой дороге стоит 950 рублей, однако владельцы автомобилей с московскими и областными номерами освобождены от уплаты. Ежедневно по МСД проходит 400 тыс. транспортных средств, из которых лишь 1% приходится на транзитные автомобили.
Ликсутов отметил, что растущая нагрузка на МСД требует принятия решений, чтобы избежать перегрузки и заторов. Он добавил, что для обеспечения более стабильного движения может быть введена плата за проезд. Опыт платной дороги проспекта Багратиона, заработавшей в сентябре 2023 года, показал востребованность трассы даже при высоких тарифах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру, который связал Балашиху и Наро-Фоминский район, а стоимость проезда для транзитных автомобилей по Московскому скоростному диаметру со 2 января 2024 года составила 950 рублей.