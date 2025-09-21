Собянин объявил о начале строительства нового участка МСД

Tекст: Алексей Дегтярев

Работы стартовали на отрезке от улицы Каспийской до улицы Севанской, там предстоит построить и реконструировать суммарно 2,3 километра дорог, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время также ведутся активные работы на участке от Севанской до Московского скоростного диаметра. Там строят несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который уже готов более чем на треть.

Новые участки сформируют дополнительный маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД и обеспечат удобный выезд на трассу М-4 «Дон».

В результате улучшится транспортная доступность для жителей районов Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Восточное. Основные работы планируют завершить в следующем году.

В декабре заммэра Москвы Максим Ликсутов допустил введение платного проезда по Московскому скоростному диаметру для жителей столицы.

До этого Собянин сообщал о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве.