Собянин объявил о начале строительства нового участка МСД
В столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД), который должен улучшить транспортную доступность пяти районов на юге города, сообщил глава города Сергей Собянин.
Работы стартовали на отрезке от улицы Каспийской до улицы Севанской, там предстоит построить и реконструировать суммарно 2,3 километра дорог, указал градоначальник в своем Telegram-канале.
В настоящее время также ведутся активные работы на участке от Севанской до Московского скоростного диаметра. Там строят несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который уже готов более чем на треть.
Новые участки сформируют дополнительный маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД и обеспечат удобный выезд на трассу М-4 «Дон».
В результате улучшится транспортная доступность для жителей районов Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Восточное. Основные работы планируют завершить в следующем году.
В декабре заммэра Москвы Максим Ликсутов допустил введение платного проезда по Московскому скоростному диаметру для жителей столицы.
До этого Собянин сообщал о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве.