Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?2 комментария
Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
В отдельных районах Москвы наблюдаются перебои с мобильным интернетом у абонентов разных сотовых операторов, что затронуло Северо-Западный, Северный и другие округа.
Проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве зафиксированы у ряда абонентов различных операторов, передает ТАСС.
Сбои отмечаются в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах города. Кроме того, перебои с интернетом затронули районы Пресни и Дорогомилово.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что ограничения на доступ в Сеть могут вводиться для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.