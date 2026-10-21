Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В МГУ начали экстренную вакцинацию из-за случая кори
В МГУ имени Ломоносова проводится экстренная вакцинация против кори после того, как заболевание выявили у одного из студентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.
«Экстренную вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения Москвы» совместно с Университетской поликлиникой МГУ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Специалисты определили круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками вуза ведется разъяснительная профилактическая работа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава США выразил готовность помочь Нью-Йорку в борьбе со вспышкой заболевания. Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе с инфекциями. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори.