За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.17 комментариев
Пожар произошел в здании «Известия холл» в Москве
Пожару в здании «Известия холл» в Москве присвоен третий номер сложности
В центре Москвы произошел пожар в здании «Известия холл», пожару присвоен третий номер сложности из пяти, сообщили в оперативных службах.
Площадь пожара в административном здании на Пушкинской площади составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. Пожар произошел в реконструируемой части здания. Огнем охвачена кровля, с крыши идет густой черный дым. О пострадавших не сообщалось.
Металлический купол обрушился внутри двора горящего здания, там могут быть газовые баллоны, передает ТАСС.