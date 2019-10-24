Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП

Госдума приняла решение лишить неприкосновенности депутата Госдумы Николая Герасименко («Единая Россия») после ДТП. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

В ДТП Герасименко попал в июне 2019 года. Речь идет о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 КоАП о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Санкция статьи предполагает штраф в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что «субъектность предполагает испрашивание разрешения через Генпрокуратуру с направлением материалов в суд».

Аршба добавил, что если суд докажет вину Герасименко, ему может грозить штраф на сумму 10 тыс. рублей или лишение водительских прав. По его словам, все стороны готовы сотрудничать.

Ранее Герасименко попал в ДТП, сообщалось, что депутат сбил мотоциклиста, а после покинул место аварии, однако сам Герасименко эту информацию опроверг.