Депутат Госдумы объяснился после ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко подтвердил, что попал в аварию с мотоциклом в Москве, и сообщил, что оставался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

Телеграм-канал 112 сообщил, что Герасименко за рулем Lexus сбил мотоциклиста в столице, когда отец пострадавшего прибыл на место, то депутата уже не было на месте. По данным канала, Герасименко за 2019 год уже четыре раза привлекался за нарушение ПДД.

«Да, было такое. Он врезался в меня... Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», – цитирует Герасименко РИА «Новости». Он также добавил, что значительных травм в результате аварии никто не получил.