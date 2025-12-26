Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки Веры Алентовой.
Президент Владимир Путин направил соболезнования по случаю смерти народной артистки Веры Алентовой, передает сайт Кремля.
По словам главы государства, Алентова была не только выдающейся актрисой, но и человеком большой души и обаяния. Путин отметил ее яркую творческую карьеру, а также вклад в развитие Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому актриса посвятила значительную часть своей жизни.
В официальной телеграмме говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой». Путин особо подчеркнул, что память о Вере Алентовой останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто ценил ее талант.
«Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в телеграмме Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет.
Прощание с народной артисткой России пройдет в Театре им. Пушкина 29 декабря.
Алентова осталась символом эпохи и вписала свое имя в историю отечественного кино.