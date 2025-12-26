Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин направил соболезнования по случаю смерти народной артистки Веры Алентовой, передает сайт Кремля.

По словам главы государства, Алентова была не только выдающейся актрисой, но и человеком большой души и обаяния. Путин отметил ее яркую творческую карьеру, а также вклад в развитие Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому актриса посвятила значительную часть своей жизни.

В официальной телеграмме говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой». Путин особо подчеркнул, что память о Вере Алентовой останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто ценил ее талант.

«Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в телеграмме Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет.

Прощание с народной артисткой России пройдет в Театре им. Пушкина 29 декабря.

Алентова осталась символом эпохи и вписала свое имя в историю отечественного кино.