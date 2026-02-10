  • Новость часаРоссийские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня

    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    9 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели

    В АТОР заявили о закрытии части гостиниц на Кубе

    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    @ Nicolas Economou/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Часть гостиниц на Кубе временно прекратила работу на фоне сокращения турпотока, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристов переселяют бесплатно, зачастую в отели более высокой категории.

    Закрыты или приостановили деятельность Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur и Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

    В АТОР напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила рейсы на Кубу после публикации NOTAM, введенного из-за ограничений на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове.

    Во Флоридском проливе близ воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат для постоянного контроля. Россия обсуждает с Кубой варианты помощи и пути выхода из критической ситуации, вызванной действиями США.

    9 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя ужесточили контроль за проведением концертов после отмены выступления популярного блогера, сославшись на высокий уровень террористической опасности.

    Губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании, что организаторы концертов в Севастополе должны «вернуться в реальность» и соблюдать все требования проведения массовых мероприятий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня террористической опасности любые массовые мероприятия должны быть согласованы с органами власти и оперативным штабом.

    Развожаев поручил провести профилактическую работу с МВД по всем увеселительным заведениям, которые устраивают мероприятия без согласования.

    Ранее глава города отменил концерт блогера и стримера Ивана Золо, ссылаясь на нравственные аспекты и вопросы безопасности. По его словам, проведение массовых мероприятий возможно только после подачи заявки в департамент общественной безопасности и получения разрешения оперативного штаба.

    Развожаев поручил объяснить организаторам концертов правила согласования, добавив, что в случае планирования любых акций необходимо строго следовать установленному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что концерт блогера и стримера Ивана Золо в Севастополе был отменен из-за несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

    В Сочи концерт блогера Ивана Золочевского отменили из-за сообщения о минировании, после чего среди зрителей начались беспорядки и полиция задержала 20 человек.

    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждан России старше 100 лет насчитывается 17 тыс. человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

    «Людей старше 100 лет в стране уже 17 тыс.», – приводит РИА «Новости» слова Ткачевой на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

    По ее словам, ожидаемая продолжительности жизни россиян в возрасте 80 лет составляет семь-восемь лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет. Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет. В афганской провинции Хост  обнаружили  долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.


    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    10 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Под Купянском ликвидировали подполковника элитного спецназа СБУ Петренко

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боевых действий под городом Купянск уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» украинской службы безопасности (СБУ) Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников.

    О гибели подполковника элитного отряда СБУ сообщил источник в силовых ведомствах РИА «Новости».

    Петренко находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА.

    Появление офицера такого ранга на передовой указывает на глубокие проблемы в рядах противника, добавил собеседник.

    Дефицит командиров среднего звена заставляет украинское руководство бросать элитных специалистов в эпицентр сражений вместо использования их для штабного планирования.

    Смерть сотрудника «Альфы» стала серьезным ударом для командования ВСУ. Подготовка кадров подобной квалификации занимает длительное время, поэтому оперативно найти замену погибшему не удастся.

    Ранее бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Рэгби тим» вместе с их командиром. Это украинское подразделение отличалось особой жестокостью.

    10 февраля 2026, 02:13 • Новости дня
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем поставок российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил в посол России в республике Денис Алипов.

    «Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Алипов подчеркнул, что с учетом скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Он выразил надежду на то, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей.

    «Исходим из того, что предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», – отметил российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал обычной практикой покупку Индией нефти не только у России. Reuters сообщило, что индийские компании начали прекращать закупки российской нефти. Индия перехватила в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США пытаются сузить российские горизонты Индии.

    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
