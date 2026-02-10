Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?0 комментариев
В Италии связали диверсии на ж/д с анархистами
Итальянские следователи, расследующие ряд инцидентов на железной дороге в районе Болоньи, произошедших 7 февраля, связывают их с диверсионными действиями против Олимпиады. Как сообщает радиостанци Radio-1, дело расследуется по статье «терроризм».
Итальянские следователи расследуют серию инцидентов, которые произошли на железной дороге в районе Болоньи 7 февраля, сообщает ТАСС.
По данным радиостанции Radio-1, дело квалифицировано по статье «терроризм» и связано с диверсиями против Олимпиады. Были обнаружены несколько эпизодов, включая перерезанные кабели и самодельное взрывное устройство, что, по мнению следователей, может быть частью одной цепи диверсий.
Следствие считает, что к инцидентам могут быть причастны анархисты. На одном из анархистских сайтов были опубликованы материалы, восхваляющие действия против Олимпиады и тех, кто в ней участвует. Параллельно в Милане, одном из городов – хозяев Олимпиады, прошли манифестации протеста против игр, которые 7 февраля закончились беспорядками и столкновениями с полицией.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала ситуацию, заявив: «Те, кто протестует против Олимпиады, на успех которой работают многие другие, в том числе добровольно, являются недругами Италии и итальянцев». Открытие XXV Зимних олимпийских игр состоялось 6 февраля, Олимпиада завершится 22 февраля.
