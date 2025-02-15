Изменились правила проезда по МСД

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы изменились с 15 февраля

Tекст: Антон Антонов

Нововведения касаются критически загруженных часов по будням: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 мск. Тарифы на проезд теперь варьируются от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Все остальное время правила проезда будут прежними – поездка будет бесплатной.

МСД разделен на девять участков, таких как Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе и другие, передает ТАСС.

«Стоимость проезда по каждому участку составляет 5 рублей», – заявили в пресс-службе ведомства. Таким образом, стоимость проезда составит от пяти до 45 рублей (в среднем один автомобилист проезжает три участка, т.е. стоимость такой поездки – 15 рублей).

Эти изменения направлены на снижение загруженности трассы и предоставление жителям прогнозируемой и быстрой связи между районами Москвы.

«Сумма кратно ниже, чем стоимость поездки для транзитных автомобилей, которые с 2023 года платят 950 рублей за транзитную поездку по МСД в сутки. В среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку. Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры», – пояснили в ведомстве.

Тарифы могут пересматриваться, если загруженность трассы достигнет 6–7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Правила транзитного проезда через МСД остаются без изменений.

От оплаты освобождены такси с лицензией Москвы и Московской области, их влияние на загруженность будет оцениваться после 2025 года. Каршеринговые автомобили оплачивают проезд наравне с другими водителями, через операторов каршеринга. Правила проезда остаются прежними для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов.

Оплата проезда осуществляется через приложение «Парковки России», сайт msd.mos.ru и другие сторонние сервисы, включая «Госуслуги» и банковские приложения. Сумма за сутки проездов будет выставляться в течение пяти дней. Для удобства можно подключить автооплату, автоматически списывающую средства с банковской карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил о возможности введения платы за проезд по МСД. МСД представляет собой скоростную дорогу, соединяющую Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды Москвы, позволяя объезжать центр города.