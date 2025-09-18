Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
В Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет
Благодаря действиям столичной полиции были раскрыты два случая исчезновения несовершеннолетних, включая подростка, ставшего жертвой мошенников, и пропавшего восьмилетнего мальчика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники столичной полиции успешно завершили поиски двух пропавших детей в разных районах Москвы.
Тринадцатилетний житель района Раменки стал жертвой телефонных мошенников.
«Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов», – сообщила Волк в Telegram-канале.
Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России.
Второй случай связан с восьмилетним мальчиком из Зеленограда. Оказавшись без присмотра взрослых, ребенок сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции обнаружили его в торговом центре на севере столицы и доставили к родителям.
Правоохранители отметили, что жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае в Хатанге на Таймыре нашли живой школьницу, которая не вернулась к отбою в интернате и считалась пропавшей более суток.