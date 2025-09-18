В Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет

Tекст: Ирма Каплан

Сотрудники столичной полиции успешно завершили поиски двух пропавших детей в разных районах Москвы.

Тринадцатилетний житель района Раменки стал жертвой телефонных мошенников.

«Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов», – сообщила Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России.

Второй случай связан с восьмилетним мальчиком из Зеленограда. Оказавшись без присмотра взрослых, ребенок сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции обнаружили его в торговом центре на севере столицы и доставили к родителям.

Правоохранители отметили, что жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

