Пропавшую на Таймыре школьницу обнаружили живой на заброшенном корабле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шестнадцатилетнюю воспитанницу школы-интерната, пропавшую в поселке Хатанга Красноярского края, обнаружили живой на заброшенном корабле, передает ТАСС. Девочку искали с 19 мая, когда она не вернулась к отбою в учебном заведении.

Полицейские нашли несовершеннолетнюю в полутора километрах от поселка на заброшенном судне. По информации пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, с ней сейчас работают сотрудники отдела внутренних дел, выясняются причины ухода. «В настоящее время школьница передана медикам. Преступлений в отношении нее не совершалось», – отметили в ведомстве.

В поисках участвовали сотрудники полиции, специалисты МЧС, представители различных организаций и волонтеры. Девочку осматривают врачи, ее жизни ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в реке в Ингушетии обнаружили тело утонувшего пятилетнего мальчика. В Красноярском крае нашли живой исчезнувшую девочку. Ребенок из Чечни пропал после крушения самолета в Казахстане.