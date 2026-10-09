ЕС решил предоставить Армении торговые преференции на два года

Tекст: Вера Басилая

Либерализованный режим торговли коснется почти 80% армянского сельскохозяйственного экспорта, включая свежие фрукты, овощи и цветы, а также более 91% экспорта напитков и алкогольной продукции. Механизм вступит в силу 10 октября, передает ТАСС.

В ЕК пояснили, что соглашение содержит ряд условий и предохранительные меры для защиты европейского рынка на случай, если импорт из Армении негативно повлияет на местных производителей. Защитные меры представляют собой квоты, по достижении которых Евросоюз начнет вводить прогрессивные импортные пошлины на проблемную продукцию.

Аналогичный торговый механизм в настоящее время действует в отношении экспорта с Украины. За последние четыре года он регулярно становился причиной для острых конфликтов между Киевом и европейскими странами из-за проблем с поставками сельскохозяйственной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД Армении заявил о приверженности углублению партнерства с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии сроков возможного референдума по вступлению республики в европейское объединение.

Весной премьер-министр Никол Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе.