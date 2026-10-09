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    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    9 октября 2026, 13:12 • Новости дня

    Кнайсль: Евросоюз начал подготовку к возможной войне

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о подготовке ЕС к войне к 2030 году

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что после десятилетий недофинансирования вооруженных сил страны Европы взяли курс на масштабное перевооружение для подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году.

    О планах европейских государств значительно нарастить военные возможности политик написала в статье для журнала «Политика». Она напомнила, что в декабре была создана должность еврокомиссара по обороне и космосу, который должен разработать профильную Белую книгу, передает РИА «Новости».

    «Ключевая задача этой Белой книги – чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные (Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту), значительно наращивают возможности собственных вооруженных сил», – подчеркнула Кнайсль.

    Бывший дипломат также обратила внимание на планы европейских стран вернуть обязательную военную службу. По ее словам, призыв в армию может затронуть не только мужчин, но и женщин по примеру Швеции.

    Российские власти неоднократно объясняли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом западные политики регулярно используют заявления о мнимой российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кнайсль заявила, что Германия взяла курс на войну.

    В среду МИД России констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало страны ЕС ускорить перевооружение.

    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    8 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Не выпущенный из страны эстонец перелез через ворота КПП и сбежал в Россию

    Эстонец сбежал в Россию через ворота КПП после отказа в выезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Эстонии, которого пограничники не выпустили из страны из-за наличия наличных рублей и евро, перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

    Гражданин Эстонии, которого местные пограничники отказались выпустить из страны, перелез через ворота КПП «Койдула» и перешел в Россию. Мужчина хотел пересечь границу легально, однако в ходе досмотра у него обнаружили подпадающие под санкции рубли и евро, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

    Сотрудник таможенной службы объяснил, что провозить эти деньги через границу запрещено, и развернул гражданина обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал в направлении России. Пограничники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию сопредельного государства.

    Эстонская сторона проинформировала российских пограничников о произошедшем инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Эстонии отстоял трехчасовую очередь на границе ради голосования в России. А для постоянно проживающих за рубежом граждан России избирательные комиссии организовали специальные участки у пограничных переходов.

    До этого стало известно, что из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.


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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд Латвии отменил приговор женщине, осужденной за вывешенный в окне российский флаг, и направил дело на новое рассмотрение.

    Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

    «Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

    В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

    Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

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    8 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений посещать Россию и Белоруссию

    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Латвии (Сейм) принял поправки к законодательству, согласно которым депутатам городских и краевых дум запрещается совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Соответствующие изменения были приняты в срочном порядке в окончательном чтении, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио LSM. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, остальные присутствующие на заседании парламентарии предпочли воздержаться.

    Отмечается, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также на ряд категорий должностных лиц и служащих.

    Запретить депутатам самоуправлений посещать Россию предложили в Латвии на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

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    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

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    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

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    9 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро

    Politico: Ирландия предложит сократить бюджет Евросоюза на 100-200 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландия, председательствующая в Совете Евросоюза, представит новый компромиссный проект бюджета на 2028-2034 годы с сокращением на 100-200 млрд евро.

    Ирландия представит проект бюджета ЕС на семь лет с сокращением на 100-200 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Отмечается, что бюджетный вопрос разделил ЕС на два лагеря: «бережливые» страны, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, призывают сократить бюджет, а страны Южной и Восточной Европы («друзья сплоченности») выступают против этого.

    Ирландия попытается угодить обеим сторонам: Дублин предложит сократить финансирование фонда Global Europe и Европейского фонда конкурентоспособности (ECF), но не будет существенно урезать региональные и аграрные расходы.

    Также сообщается, что Ирландия не намерена отказываться от непопулярной налоговой инициативы CORE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ. Газета Financial Times сообщила, что провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете Евросоюза. Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

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    9 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

    Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза в преддверии зимы оказались под угрозой рекордного за последние 15 лет дефицита газа в объеме около 14 млрд кубометров.

    Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

    Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

    Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

    В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

    В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.

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    9 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    План ЕС по преодолению сырьевой зависимости от Китая оказался под угрозой

    Politico: План ЕС по независимости от китайского сырья оказался под угрозой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Попытки Евросоюза избавиться от доминирования Китая в сфере критически важного сырья столкнулись с серьезными трудностями, лишь малая часть проектов реализуется по графику.

    Спустя два года после вступления в силу Закона ЕС о критическом сырье только один из четырех стратегических проектов реализуется в срок, пишет Politico.

    В пятницу ожидается объявление нового списка проектов, которые получат приоритетное финансирование и помощь в поиске покупателей. Однако прогресс по первым 47 проектам, анонсированным в начале прошлого года, оставляет желать лучшего. По словам Диего Марина из Европейского экологического бюро, треть проектов отстает от графика, приостановлена или вовсе отменена.

    Финансовые, нормативные и политические барьеры продолжают тормозить развитие европейской горнодобывающей промышленности. Компании, участвующие в первой волне проектов, предупредили Еврокомиссию, что новые инициативы могут лишь усугубить проблемы.

    Цель ЕС – к 2030 году добывать 10%, перерабатывать 40% и перерабатывать 25% необходимых материалов на своей территории. Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей, особенно учитывая скорое окончание паузы в экспортном контроле Китая на редкоземельные металлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом. В августе товарооборот между Китаем и Евросоюзом вырос до 530 млрд долларов. В марте Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом.

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    9 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен

    Politico: ЕС грозил дефицит до 14 млрд кубометров газа зимой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский аналитический центр Institution for Energy Economics and Financial Analysis подсчитал, что из-за войны в Иране и сокращения поставок России Евросоюз зимой может недополучить до 14 млрд кубометров газа.

    По оценке Institution for Energy Economics and Financial Analysis, дефицит газа в Евросоюзе грядущей зимой может достигнуть 14 млрд кубометров, что соответствует примерно 7% спроса и потреблению от 10 до 12 млн домохозяйств, пишет Politico.

    Заполненность газовых хранилищ ЕС опустилась до минимального с 2011 года уровня для этого времени года – чуть выше 70%, так как высокие летние цены стимулировали трейдеров продавать газ, а не закачивать его в подземные хранилища. Доклад Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSO-G предупреждает, что при холодной зиме и ограниченном импорте сжиженного природного газа запасы могут снизиться до 11%, что фактически соответствует лишь стратегическому резерву.

    Главный европейский энергетический аналитик IEEFA Ана Яллер-Макаревич заявила, что рекордно низкие запасы оставляют ЕС «с меньшим запасом прочности» на случай сбоев поставок и делают его «уязвимым к скачкам цен». Дополнительное давление окажет общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на российский СПГ с января, который, по оценке IEEFA, сократит импорт еще на 7 млрд кубометров, а восполнение выпавших объемов за счет СПГ обойдется европейцам примерно на 3 млрд евро дороже при нынешних ценах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа. В прошлом месяце Европа без российского топлива продолжает накапливать газовые кризисы. В мае Россия увеличила поставки сжиженного природного газа на европейский рынок.

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    9 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы

    ENTSOG: Запасам газа в Евросоюзе предрекли падение до 11% к весне

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта и нехватке СПГ.

    В случае обычной зимы, полного прекращения импорта российского трубопроводного газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) уровень заполненности европейских хранилищ может сократиться до 11%, передает РИА «Новости» со ссылкой на зимний прогноз ENTSOG.

    Отмечается, что этот показатель соответствует стратегическим резервам, которые не находятся в свободном доступе на рынке и предназначены для смягчения последствий ограничения газоснабжения. При достаточных поставках СПГ запасы к концу марта составят 21%, что все равно поставит под вопрос подготовку к следующему отопительному сезону.

    Согласно расчетам, при холодной зиме и ограниченном импорте СПГ Европа столкнется с дефицитом газа, достигающим 15% от потребностей. Авторы доклада предупреждают, что чрезмерное истощение запасов весной осложнит их восстановление летом.

    В начале октября газохранилища Евросоюза были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов уступает показателям аналогичного периода прошлого года. По подсчетам агентства, отказ от трубопроводного газа из России зимой дополнительно обойдется объединению в 8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года.

    В среду европейские потребители столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку энергоносителя в подземные хранилища к зиме.

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    9 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета

    Politico: Страны ЕС готовят урезание бюджета на 100–200 млрд евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр по европейским делам Ирландии Томас Бёрн заявил, что страны Евросоюза продвинулись к соглашению по новому семилетнему бюджету, который может быть уменьшен на 100–200 млрд евро по сравнению с июньским планом.

    Правительства стран Евросоюза рассчитывали, что новый семилетний бюджет объединения будет сокращен на 100–200 млрд евро по сравнению с почти двухтриллионным планом, представленным в июне, такой масштаб урезаний, по данным 12 дипломатов ЕС, готовила Ирландия, пишет Politico.

    Ирландия, возглавляющая в этом полугодии Совет ЕС, должна была представить в субботу так называемую «переговорную коробку» с обновленными цифрами, чтобы лидеры стран обсудили их на саммите на следующей неделе и попытались выйти на сделку до конца года. Дублин намеревался пойти навстречу лагерю «скупых» во главе с Германией, однако при этом сохранить от крупных сокращений расходы на сельское хозяйство и региональное развитие в интересах коалиции Friends of Cohesion.

    Взамен ирландский проект предполагал глубже урезать другие статьи, включая фонд Global Europe объемом около 200 млрд евро и Европейский фонд конкурентоспособности на 410 млрд евро, а также часть административных расходов, составляющих 118 млрд евро. Представители «скупых» стран при этом настаивали, что защищать от снижения нужно не традиционные приоритеты, а новые сферы – оборону и конкурентоспособность, а один из дипломатов ЕС предупреждал, что возможное сокращение финансирования исследований и внешних программ станет «серьезной проблемой для развития, экономических интересов и миграции».

    Еще одним спорным блоком стали общеевропейские налоги для пополнения бюджета: Европейская комиссия в 2025 году предложила пять новых сборов, которые должны приносить 66 млрд евро в год, и Ирландия намеревалась сохранить их в переговорном документе, несмотря на давление стран, выступающих против корпорационного налога CORE и других инициатив. В качестве смягчения позиции Дублин рассматривал вариант вывести из-под CORE малые и средние предприятия и скорректировать табачный сбор, при этом полностью отказавшись от идей Европарламента о налогах на цифровые услуги, онлайн-азартные игры и криптокомпании.

    Как нейтральный посредник, Дублин не раскрывал детали проекта публично: Томас Бёрн в выступлении в Европарламенте отметил, что «страны ЕС добились существенного прогресса на пути к соглашению», но предупредил, что «мы не можем удовлетворить всех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для Германии. В сентябре провал ХДС на выборах в ФРГ, по данным Financial Times, поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

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