Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о подготовке ЕС к войне к 2030 году

О планах европейских государств значительно нарастить военные возможности политик написала в статье для журнала «Политика». Она напомнила, что в декабре была создана должность еврокомиссара по обороне и космосу, который должен разработать профильную Белую книгу, передает РИА «Новости».

«Ключевая задача этой Белой книги – чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные (Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту), значительно наращивают возможности собственных вооруженных сил», – подчеркнула Кнайсль.

Бывший дипломат также обратила внимание на планы европейских стран вернуть обязательную военную службу. По ее словам, призыв в армию может затронуть не только мужчин, но и женщин по примеру Швеции.

Российские власти неоднократно объясняли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом западные политики регулярно используют заявления о мнимой российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кнайсль заявила, что Германия взяла курс на войну.

В среду МИД России констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало страны ЕС ускорить перевооружение.