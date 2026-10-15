Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС
Премьер Чехии Бабиш раскритиковал проект многолетнего бюджета Евросоюза
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прагу совершенно не устраивают предложения Еврокомиссии по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет Европейского союза.
Чешскую Республику категорически не устраивают планы Еврокомиссии по формированию доходной части будущего многолетнего бюджета Евросоюза. «Предложения ЕК по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет ЕС совершенно не устраивают Чехию. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что часть доходов от акцизного налога на табак, квот на выбросы в рамках системы торговли выбросами и углеродного налога CBAM теперь должны поступать в бюджет ЕС», – заявил Бабиш.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее выражал надежду на достижение соглашения по финансированию до конца года, однако глава правительства Чехии усомнился в такой возможности из-за огромных разногласий между странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
Политик подчеркнул намерение бороться за получение максимального объема средств для национального бюджета на фоне приближения Чехии к статусу нетто-плательщика ЕС. Кроме того, участники двухдневного саммита в Брюсселе планируют обсудить вопросы конкурентоспособности, высокие цены на энергоносители, ситуацию на Украине и миграцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о срыве прорыва по бюджету ЕС из-за политической слабости ряда европейских лидеров.
В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.
В начале месяца чешский парламент отказался поддержать вотум недоверия правительству Бабиша.