Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей бюджета ЕС

Politico: Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей бюджета

Tекст: Ольга Иванова

Объединение может лишиться возможности оказывать экстренную помощь фермерам и регионам в случае новых кризисов. Соответствующие возражения на заседании послов стран ЕС высказала высокопоставленная представительница ЕК по бюджетным вопросам Стефани Ризо, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее словам, сокращение антикризисных резервных средств более чем на 22 млрд евро существенно ограничит возможности Евросоюза реагировать на будущие чрезвычайные ситуации. В ЕК также считают, что предложенные изменения сделают следующий семилетний бюджет еще менее гибким и могут вынудить пересматривать его в середине бюджетного периода для реагирования на новые кризисы.

При этом министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн отверг подобные опасения. «Каждый раздел этого переговорного документа предусматривает повышение гибкости в рамках всего предложения», – заявил он.

Ирландия 10 октября представила проект бюджета на 2028–2034 годы с сокращением расходов на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением ЕК. Основные сокращения предлагается провести за счет программ конкурентоспособности экономики, внешней помощи и антикризисных резервов.

Однако даже такие сокращения не удовлетворили Германию и другие государства. По данным издания, в воскресенье они направили команде председателя Европейского совета Антониу Кошты письмо с претензиями к новому проекту. Изначальный проект ЕК предусматривал расходы почти на 2 трлн евро. Новый вариант предполагает их сокращение примерно до 1,826 трлн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису.

В воскресенье Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС.

В пятницу страны Евросоюза подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета.