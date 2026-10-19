Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Депутат Рады назвала требования Запада по кредитам вредными для Украины
Депутат Рады Скороход назвала вредными для Украины условия кредитов от Запада
Требования, которые Запад выдвигает Киеву для получения кредитов, не приносят пользы Украине, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«За каждый кредит, который нам дают, с нас что-то требуют. Повысить налоги, изменить трудовое законодательство в худшую сторону для рабочего, требуют ограничить социальные гарантии… Ни одно из условий, которое нам ставят для получения кредита, не является во благо Украины», – заявила Скороход в интервью YouTube-каналу «Кофе с Любарским».
По ее словам, если сократить расходы на всеукраинский телемарафон, зарплаты членам наблюдательных советов и кэшбеки, средства можно найти внутри страны, однако вместо этого власти берут новые кредиты, передает РИА «Новости».
Государственный долг Украины на 31 августа достиг исторического максимума в 215,55 млрд долларов. Бюджет на 2026 год был принят с дефицитом в 45 млрд долларов, который Киев рассчитывает покрыть за счет внешней помощи, хотя западные партнеры призывают искать внутренние источники финансирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по украинским металлургическим заводам обернулись кошмаром для бюджета страны.
Ранее взрывы и пожары лишили украинский бюджет 691 млн долларов.
Тем временем премьер-министр Украины заявил о заморозке некритичных бюджетных расходов.