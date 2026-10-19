Депутат Рады Скороход назвала вредными для Украины условия кредитов от Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За каждый кредит, который нам дают, с нас что-то требуют. Повысить налоги, изменить трудовое законодательство в худшую сторону для рабочего, требуют ограничить социальные гарантии… Ни одно из условий, которое нам ставят для получения кредита, не является во благо Украины», – заявила Скороход в интервью YouTube-каналу «Кофе с Любарским».

По ее словам, если сократить расходы на всеукраинский телемарафон, зарплаты членам наблюдательных советов и кэшбеки, средства можно найти внутри страны, однако вместо этого власти берут новые кредиты, передает РИА «Новости».

Государственный долг Украины на 31 августа достиг исторического максимума в 215,55 млрд долларов. Бюджет на 2026 год был принят с дефицитом в 45 млрд долларов, который Киев рассчитывает покрыть за счет внешней помощи, хотя западные партнеры призывают искать внутренние источники финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по украинским металлургическим заводам обернулись кошмаром для бюджета страны.

Ранее взрывы и пожары лишили украинский бюджет 691 млн долларов.

Тем временем премьер-министр Украины заявил о заморозке некритичных бюджетных расходов.