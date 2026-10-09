Здания обрушились после землетрясения в Панаме

Tекст: Вера Басилая

Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.