Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Здания обрушились после землетрясения в Панаме
В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.
Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».
СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.
После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.
Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.