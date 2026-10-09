Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

Tекст: Мария Иванова

Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.