Международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения

Аэропорт Токумен в Панаме временно закрылся после землетрясения

Tекст: Вера Басилая

Пассажиров международного аэропорта Токумен эвакуируют в качестве меры предосторожности после подземных толчков, передает РИА «Новости».

«В качестве меры предосторожности принято решение о временном закрытии аэропорта. Проводится превентивная эвакуация пассажиров в соответствии с установленным планом», – говорится в сообщении администрации аэропорта.

Из-за закрытия аэропорта направлявшиеся в Панаму рейсы перенаправляются в другие города, включая колумбийскую Барранкилью и венесуэльскую Майкетию. Возобновить работу воздушной гавани планируется после проверки безопасности здания и диспетчерской вышки.

После мощного землетрясения в различных районах провинций Чирики, Эррера, Лос-Сантос, Верагуас, Кокле и части Панама-Оэсте наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи энергии.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 12:56 по местному времени. Эпицентр находился в 39 км к северо-западу от Тоноси на глубине четырех километров. После этого был зафиксирован ряд афтершоков магнитудой до 6,1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу несколько зданий обрушились после землетрясения в Панаме. У берегов страны зафиксировали повторные подземные толчки. Из высоток в столице Панамы эвакуировали людей.