  • Новость часаМИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
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    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
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    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 14:39 • Новости дня

    Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза

    Московская биржа подала иск в суд ЕС против Совета Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, подробности и требования в карточке дела на данный момент не приводятся.

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС. Иск биржи был подан 5 октября и сейчас находится на рассмотрении. В карточке дела на сайте суда пока не приводятся подробности и требования биржи, в том числе акты, которые она оспаривает, отмечает РИА «Новости».

    В июле Московская биржа была включена в санкционные списки в рамках 21-го пакета антироссийских мер ЕС. Евросоюз объяснил это тем, что площадка выступает «центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России» и якобы поддерживает российское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Суд ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

    Ранее генеральный адвокат суда ЕС порекомендовал отменить санкции против компании «Мегафон».

    До этого дочь главы «Транснефти» Майя Токарева подала иск против Евросоюза из-за включения ее в санкционные списки.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    6 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ новых членов к рынку ЕС после вступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть возможность сохранения ограничений для новых членов ЕС, включая Украину, в таких областях, как свободное перемещение работников и сельское хозяйство, после их вступления в союз.

    ЕК подготовила предложения по подготовке Евросоюза к расширению, в которых говорится о возможности использования переходных механизмов для новых стран-членов. Ограничения могут коснуться свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, финансирования и других чувствительных сфер, сообщает РИА «Новости».

    Таким образом, получение членства в ЕС не гарантирует немедленного распространения всех правил союза на новые страны. Условия и сроки действия переходных периодов будут определяться индивидуально при вступлении.

    Кроме того, Еврокомиссия предложила увеличить период применения защитных мер в экономике, на внутреннем рынке, в сфере юстиции и внутренних дел после вступления новых членов. Также планируется создать механизм на случай серьезных нарушений новыми членами основополагающих ценностей ЕС, который позволит приостанавливать право голоса страны в Совете ЕС и лишать ее финансирования.

    Данные меры будут применяться к будущим государствам-членам, среди которых ЕК назвала Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    В субботу Еврокомиссия оставила Киев без 8 млрд долларов на оборону.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    6 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

    По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

    В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    6 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Еврокомиссия назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС «только на бумаге»

    ЕК: Грузия является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    В настоящее время Тбилиси числится в списках претендентов на евроинтеграцию лишь номинально, заявила еврокомиссар, передает РИА «Новости». «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос.

    Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы.

    Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года посол Германии в Грузии Петер Фишер объявил о заморозке процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Незадолго до этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

    В 2024 году власти Грузии заморозили вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    6 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Новый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок.

    Об этом свидетельствуют материалы аукциона, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Начальная цена на торгах, как и в предыдущие три раза, составляла 4 млрд рублей на повышение. Рассмотрение заявок состоялось во вторник.

    «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру… несостоявшейся», – говорится в документах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе РЖД в четвертый раз выставили на продажу Рижский вокзал. Ранее торги по продаже объекта за 4 млрд рублей отменили в третий раз.

    В июне повторные торги по продаже вокзала также не состоялись.

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    6 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЕК не стала обещать Армении раннюю интеграцию без статуса кандидата в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия не предлагает специальных пакетов поддержки для стран, не имеющих статуса кандидата на вступление в Европейский союз, включая Армению.

    «В этом обзоре подготовки к вступлению мы не говорим о специальных пакетах поддержки. Это большая дорожная карта для нас внутри Европейского союза, чтобы подготовиться самим и дать сигнал странам-кандидатам, что мы готовы: если они выполняют свои обязательства, мы выполняем свои», – сказала Кос, отвечая на вопрос о возможности ранней интеграции Армении, передает РИА «Новости».

    При этом еврокомиссар не стала уточнять, сможет ли Ереван получить доступ к предложенным новым механизмам интеграции до получения официального статуса кандидата. Вместо этого Кос напомнила о текущих направлениях сотрудничества, отметив, что Армения – единственная страна, с которой ЕС обсуждает либерализацию визового режима.

    Кос также указала на торговую поддержку, которую Брюссель оказывает Еревану, позволив экспортировать 80% армянской продукции в ЕС без таможенных пошлин, а также упомянула специальный экономический пакет для развития экономики страны.

    Сейчас Армения не является кандидатом на членство в Евросоюзе, а предложенные Еврокомиссией механизмы глубокой интеграции в сферах энергетики, транспорта и безопасности рассчитаны на страны-кандидаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России назвали интерес Евросоюза к Армении показным. Ранее в Кремле напомнили стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявляла о распространении украинского опыта на Армению.

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