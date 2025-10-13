Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Дочь главы «Транснефти» Токарева подала иск против ЕС из-за санкций
В Суд Евросоюза поступил иск от дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой, она требует отмены санкций против нее и выплаты компенсации за моральный ущерб.
Иск зарегистрирован 13 июля, в нем Токарева требует от Совета ЕС исполнения решения Суда ЕС от 11 сентября 2024 года, согласно которому санкции против нее должны быть сняты, передает ТАСС.
Адвокаты Токаревой заявили, что Совет ЕС незаконно не выполнил постановление суда и нарушил несколько статей европейского законодательства, связанных с правом на судебную защиту.
Кроме снятия ограничительных мер, истец требует компенсации в размере 10 тыс. евро за моральный ущерб. Публичное уведомление о новом иске опубликовано спустя три месяца после его подачи, как того требуют местные нормы.
Напомним, в феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.