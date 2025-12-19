Путин отметил СМС о жизни «как в XIX веке» в Ульяновске

Путин поручил разобраться с жалобами жителей Ульяновска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» обратил внимание на СМС, поступившее от жителей Ульяновской области, передает ТАСС. В послании граждане пожаловались, что их условия жизни напоминают XIX век, и обратились к главе государства с просьбой повлиять на работу его подчинённых.

Путин заявил: «Надо пометить и понять, о чём речь». Он подчеркнул необходимость разобраться в причинах проблем, обозначенных жителями региона.

Ранее СК России начал расследование из-за сообщений жителей о затянувшемся строительстве ледовой арены в Хакасии и незавершенном спорткомплексе в Челябинской области.

А в Новосибирской области после обращения на прямую линию с президентом России возбудили уголовное дело по факту халатности при оформлении пенсии семье погибшего в зоне СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всего Владимир Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.