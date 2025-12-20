Минобороны сообщило о перехвате семи украинских БПЛА над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Белгородской областью

Tекст: Мария Иванова

Системы противовоздушной обороны России сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью, передает Минобороны России. Сообщается, что это произошло в период с 11.00 до 20.00 по московскому времени.

Минобороны отмечает, что все дежурные силы ПВО оперативно отреагировали, перехватив и уничтожив все запущенные аппараты.

В ведомстве добавили, что ситуация в регионе находится под контролем силовых структур.

Напомним, в субботу в Шебекинском городском округе Белгородской области женщина погибла при подрыве на взрывном устройстве. Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на автомобиль.

Система ПВО за минувшую ночь сбила 27 украинских беспилотников над разными регионами России и Азовским морем.