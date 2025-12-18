  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти
    Guardian заявила о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Литва призвала ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, Новатека и Лукойла
    Жители стран Запада почувствовали значительный рост стоимости жизни
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    49 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 13:39 • Новости дня

    Кремль подтвердил подготовку контактов России и США по Украине

    Песков сообщил о подготовке контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль готовит контакты с представителями США, чтобы ознакомиться с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готовится к встречам с американскими представителями с целью обсуждения итогов работы США с Украиной и Евросоюзом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле занимаются подготовкой соответствующих контактов, комментируя появившуюся в портале Axios информацию о возможных переговорах в Майами.

    Ранее Axios сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

    Издание Politico сообщило, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (12)
    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (31)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (6)
    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    Комментарии (11)
    15 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций

    Глава AmCham Эйджи: Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    В интервью RTVI Эйджи заявил, что общий ущерб, включая потенциальные потери для отдельных компаний, может достигать почти 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса». Глава AmCham пояснил, что к этим потерям привели как санкции США, так и контрсанкции России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до 2027 года.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Американца удивила сила православной веры и русского характера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетив православный храм в России, американец был впечатлён глубиной духовного опыта и признался, что впервые понял, почему русские славятся внутренней силой.

    Американец впервые посетил православный храм в России и был искренне потрясён не только архитектурой, но и атмосферой: он отметил, что «в ваши храмы люди приходят не просить, а чтобы пережить что-то грандиозное, что превосходит их самих», передает «Царьград».

    Гость из США заметил, что в Америке церкви устроены рационально и обычно создают комфортные условия для прихожан, а российские храмы производят впечатление пространства для глубоких личных переживаний. Его удивило, как легко прихожане стоят неподвижно и молча по несколько часов, не требуя привычных для американцев удобств – стульев, кондиционера или кофе.

    Особенное внимание американец обратил на звучание службы: по его словам, молитва в православной церкви больше напоминает искусство или даже боевой марш, в отличие от лёгкой и позитивной церковной музыки у него на родине. Он признался, что после этого опыта начал понимать, почему в России так ценят внутреннюю силу: «Вы растёте в культуре, где слабость не поощряется даже в молитве».

    Похожие впечатления у американцев возникают и в быту. Одна гостья Москвы рассказала, что после посещения магазинов её представления о России полностью изменились. Она ожидала увидеть пустые полки, но оказалась поражена изобилием товаров и особенно мясной продукцией, которой, по её словам, в США не встретить в таком количестве.

    По мнению иностранных гостей, привычный стереотип о России как о бедной стране не выдерживает столкновения с реальностью: жизнь здесь насыщенная и современная, что часто оказывается настоящим открытием для гостей с Запада.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем принципиальная разница между русскими и американцами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

    Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США по урегулированию на Украине Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

    Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни, в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.

    По данным Bloomberg, США готовят дополнительный пакет санкций против российской энергетики в случае провала переговоров по мирной сделке на Украине, передает ТАСС.

    Источники агентства сообщили, что рестрикции могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

    Планируемые меры затронут так называемый теневой флот, который, по данным США, используется для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. В качестве объектов санкций рассматриваются и некоторые трейдеры, которых Вашингтон считает причастными к этим операциям.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии пользы от участия европейцев в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в пользе присутствия европейских стран на переговорах по Украине, отметив отсутствие информации об их итогах.

    Привлечение европейских стран к переговорам по мирному урегулированию на Украине вряд ли приведет к появлению приемлемых для России итогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, «участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит».

    Песков также сообщил, что Россия не располагает деталями прошедших недавно переговоров между США, Киевом и европейскими странами по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента отметил, что Москва пока не получала никакой информации о результатах данного диалога.

    Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России остается неизменной, и указал на необходимость учитывать интересы Москвы при любом обсуждении путей урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.


    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 02:48 • Новости дня
    Мерц подтвердил обсуждение «демилитаризованной зоны» на переговорах по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках переговоров по Украине обсуждалась возможность создания «демилитаризованной зоны», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    По словам канцлера, этот шаг позволит развести стороны конфликта, однако он рассматривается как план на будущее. В то же время он уточнил, что инициатива касается прекращения огня по линии соприкосновения и последующего разделения сторон, а вопросы о возможном создании на этой территории особой экономической зоны пока не обсуждаются.

    Мерц заявил, что представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, схожие с пятой статьей устава НАТО, и «защищать» Украину как одну из стран альянса. По его словам, эти гарантии предназначены для Украины на время после достижения перемирия. Мерц сообщил, что такие условия могут быть увязаны с возможным отказом Киева от территорий: «Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование, если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать».

    Он также пояснил, что под гарантиями может пониматься обеспечение безопасности «демилитаризованной зоны», воздушного пространства и выхода к морю, а также реагирование на возможные атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило острые разногласия между США и европейскими странами по вопросу мирного плана для Украины, в частности по созданию демилитаризованной экономической зоны на освобожденных территориях. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что после вывода украинских войск на территориях Донбасса будут размещены только Росгвардия, полиция и необходимые силы для поддержания порядка.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Пентагон сообщил о слежке за Сантой с помощью радаров и истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 11:15 • Новости дня
    СВР: Британия решила шантажировать США сближением ЕС и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Британия настаивает на использовании замороженных российских средств в Euroclear для финансирования Киева, надеясь ослабить влияние Белого дома на переговорный процесс, а также шантажировать США сближением Европы с Китаем, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Британские чиновники обсуждали шантаж Белого дома угрозой сближения Европы с Китаем. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин готовы отправлять в Вашингтон сигналы о возможности разворота к Пекину, если США продолжат продвигать невыгодную европейцам сделку по Украине.

    Кроме того, британское руководство в контактах с представителями Евросоюза продвигало в Брюсселе решение о конфискации российских средств, замороженных в Euroclear. Лондон настаивал, что эти деньги должны быть выделены на поддержку Украины, а также преследовал цель помешать потенциальной «сделке» между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте СВР.

    Британцы пытались убедить европарламентариев, что Дональд Трамп якобы заинтересован в достижении соглашения с Москвой из финансовых соображений. По словам Лондона, Россия якобы обещала США использовать замороженные активы для совместных программ, что стало бы стимулом для продвижения мирной инициативы по Украине.

    Еврокомиссию убеждали оправдать изъятие средств через «лазейки» в правовом поле и ссылки на чрезвычайные обстоятельства, предлагая игнорировать позиции несогласных государств Евросоюза.

    В сообщении подчеркивается, что Лондону давно присущи методы давления, лжи и нарушения чужих интересов, однако времена изменились, и британская элита должна осознать последствия своих поступков.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что власти Британии разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа и пытаются не допустить реализации его инициатив по разрешению конфликта на Украине.

    Власти Британии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил об ожидании информации от США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль ожидает от американской стороны информации об итогах консультаций с украинской и европейской сторонами по вопросу урегулирования, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами».

    Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России.

    Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Как сообщал Песков, Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако прогнозировать сроки завершения конфликта пока невозможно.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин приветствовал прогресс в диалоге с администрацией США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в общении с администрацией президента США Дональда Трампа и подчеркнул важность дипломатии в решении конфликтов.

    Россия приветствует прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Глава государства отметил положительные изменения в коммуникации между двумя странами после избрания Трампа президентом США.

    Путин подчеркнул: «Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией». При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва всегда стремилась решать сложнейшие вопросы дипломатическим путем.

    По словам президента, Россия даже в самых трудных ситуациях до последнего пыталась найти дипломатические развязки. Владимир Путин считает, что ответственность за неиспользованные дипломатические шансы несут те, кто «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине.

    Путин выражает готовность к поиску серьезного мира на Украине, но не поддерживает попытки создать искусственные временные передышки.

    Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (0)
    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти

    Президент Франции Эммануэль Макрон возмущен: по соцсетям расходится фальшивый ролик о государственном перевороте во Франции. Он сделан настолько убедительно, что «новости» поверили даже некоторые зарубежные лидеры. Реакция на фальшивку показывает не только мощь искусственного интеллекта, но и слабость французских властей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

