  • Новость часаЛичность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как французов заставят рожать детей
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    21 комментарий
    9 февраля 2026, 08:21 • Новости дня

    Маск пообещал оплатить защиту свидетелям по делу Эпштейна

    Маск пообещал оплатить юридическую защиту свидетелям по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто решится дать показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнётся с судебными исками.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов оплатить услуги адвоката всем, кто согласится дать показания о списке клиентов финансиста Джеффри Эпштейна и столкнётся с юридическим преследованием, передает РИА «Новости».

    Он отреагировал на вопрос пользователя соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), интересовавшегося, почему список клиентов Эпштейна до сих пор не был предоставлен конгрессменам США.

    «Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», – написал Маск, комментируя обсуждение в своей соцсети.

    Недавно заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем раскрытых документов превысил 3,5 млн файлов.

    Напомним, в 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он был найден мертвым в тюрьме, следствие сочло это самоубийством.

    Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн обсуждал с Илоном Маском организацию вечеринки с девушками. Маск при этом заявил, что заблокировал Эпштейна из-за его навязчивых приглашений.

    Миллиардер также выразил недоумение по поводу того, что сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл находится в тюрьме, а ни один из клиентов Эпштейна не был арестован.

    8 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Установлен и задержан непосредственный исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева, им является гражданин РФ Любомир Корба, сообщил ЦОС ФСБ. Операция по задержанию прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Федеральная служба безопасности установила личность непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает РИА «Новости». Им оказался гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. Операция по задержанию прошла в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ, после чего Корба был передан российским властям.

    По данным ЦОС ФСБ, расследование велось совместно с МВД России, что позволило также выявить пособников преступления. В официальном сообщении ФСБ говорится: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления».

    Среди установленных пособников названы двое россиян – Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Алексеев пришел в себя после покушения.

    Он лично спланирует операцию возмездия.

    Киев испугался последствий покушения на генерала.

    Комментарии (33)
    8 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    @ Mos_obl_sud

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая, подозреваемая в вымогательстве 150 млн долларов у предпринимателя, совершила самоубийство в изоляторе временного содержания (ИВС) в Истре, сообщила правозащитница Ева Меркачева.

    «Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры», – заявила Меркачева, передает ТАСС.

    По словам Меркачевой, Галицкая находилась в камере одна и оставила предсмертную записку, в которой возложила ответственность за произошедшее на своего бывшего мужа.

    В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент произошел именно в ИВС, который находится в ведении МВД, а не Федеральной службы исполнения наказаний.

    Ранее в пресс-бюро ФСИН опровергли слухи о самоубийстве Галицкой в московских и подмосковных следственных изоляторах. Там сообщили, что ни в одном из этих учреждений женщина не содержалась и случаев суицида в изоляторах региона зафиксировано не было.

    В пятницу бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая была арестована по обвинению в вымогательстве у него 150 млн долларов.

    Комментарии (15)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 11:37 • Новости дня
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После введения обязательной регистрации терминалов Starlink российские войска столкнулись с перебоями в коммуникациях на фронте, что затрудняет управление подразделениями, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, российские войска столкнулись с проблемами в обеспечении связи на фронте после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск ограничил использование спутниковой связи Starlink на Украине только для зарегистрированных пользователей.

    До этого обе стороны активно применяли Starlink для обмена данными и управления боевыми действиями, а российская армия устанавливала незарегистрированные терминалы даже на дроны для обеспечения надежной связи и повышения дальности их использования.

    Внезапное отключение SpaceX «серых» терминалов Starlink вызвало срыв коммуникаций у российских военных, что признали и российские, и украинские источники.

    Специалисты отмечают, что сейчас у России нет сопоставимой по качеству альтернативы Starlink, а предложения использовать китайские или «Газпром Космические Системы» требуют доработок и времени.

    Тем временем, Украина также столкнулась с некоторыми перебоями, так как часть ее военных терминалов еще не прошла регистрацию, но процесс верификации продолжается.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные выразили недовольство в адрес Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink. На Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.

    Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Комментарии (40)
    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    Комментарии (3)
    8 февраля 2026, 18:01 • Новости дня
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения

    Медики сообщили о стабильном тяжелом состоянии генерала Алексеева

    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    @ mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который был ранен при покушении, остается тяжелым, но стабильным, угрозы для жизни нет, сообщили в медицинских кругах.

    «Состояние тяжелое, стабильное. Угрозы жизни нет, в сознании», – сообщил источник, передает ТАСС.

    Ранее военкор Александр Коц сообщил, что генерал Владимир Алексеев, получивший тяжелые ранения при покушении, находится в сознании и может разговаривать, несмотря на сложное состояние.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Комментарии (36)
    8 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Военкор Коц рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
    @ mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал Владимир Алексеев, получивший тяжелые ранения при покушении, находится в сознании и может разговаривать, несмотря на сложное состояние, рассказал военкор Александр Коц.

    Генерал Алексеев находится в сознании и может разговаривать. Несмотря на тяжелые ранения – две пули в брюшную полость и одна в ногу – угрозы жизни на данный момент нет. Сообщения о ранении в грудную клетку не подтвердились, сообщает Коц в своем Telegram-канале.

    Коц отмечает, что на момент нападения генерал проявил решительность: в узком лифтовом холле он быстро сблизился с нападавшим и не дал тому поднять пистолет до головы. Благодаря этому, а также быстрой реакции супруги, которая наложила жгут и остановила кровь подручными средствами, удалось избежать более тяжелых последствий.

    Супруга генерала благодарит всех за поддержку и объясняет отсутствие связи объективными причинами – привычные средства коммуникации сейчас для нее недоступны, как и прежний уклад жизни. Возможность отвечать на сообщения появится не скоро, добавляет она.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на страну, передает РИА «Новости», об этом заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.

    По словам Лаврова, если Европа решится реализовать свои угрозы и начнет нападение на Российскую Федерацию, то реакция России будет жесткой и не ограничится форматом специальной военной операции. Министр подчеркнул: «Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».

    Лавров также напомнил, что подобная позиция уже была обозначена президентом России. Глава МИД отметил, что Москва воспринимает заявления европейских стран о возможной войне крайне серьезно и готова к любому развитию событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    В прошлом году Гончар заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    Комментарии (33)
    8 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Виктор Васин, обвиняемый в покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, имел долги в России на сумму более 831 тыс. рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов.

    Согласно сведениям суда, в 2023 и 2024 годах банк «Русский Стандарт» и агентство по возврату долгов подали иски к Васину. В отношении него было возбуждено три исполнительных производства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года, передает РИА «Новости».

    Два из этих производств связаны со взысканием задолженности «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на сумму более 420 тыс. рублей и свыше 407 тыс. рублей соответственно. Третье исполнительное производство касается взыскания государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей, присужденной судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    Комментарии (8)
    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (43)
    8 февраля 2026, 11:01 • Новости дня
    СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, заявили в пресс-службе СК .

    Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба приехал в Москву в декабре 2025 года по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости». По данным следствия, 6 февраля 2026 года Корба произвел не менее трех выстрелов в Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в московскую больницу.

    СК РФ установил, что Корба покинул территорию России уже через несколько часов после совершенного преступления и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Корба является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР и гражданином России 1960 года рождения.

    На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования.

    Пособник исполнителя Виктор Васин был задержан на территории Московского региона во взаимодействии с ФСБ и МВД. Ему предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия, с ним проводятся следственные действия.

    Ранее ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева.


    Комментарии (16)
    8 февраля 2026, 15:57 • Новости дня
    Участница покушения на генерала Алексеева при получении гражданства России сменила фамилию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фигурантка дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, уроженка Украины по имени Зинаида, сменила фамилию при получении российского гражданства, сообщили СМИ.

    В материалах дела указывается, что до смены фамилии 54-летняя Зинаида проживала в Луганской области и носила фамилию Антонюк. Паспорт гражданки России она получила в 2020 году, после чего официально стала Серебрицкой, а ее дочь сохранила прежнюю фамилию, передает ТАСС.

    Как пишет Telegram-канал Shot, в декабре 2025 года она заселилась в тот же дом на Волоколамском шоссе, где проживает генерал Алексеев.

    Все это время женщина, вероятно, следила за офицером и передавала сведения наёмному убийце Павлу Корбе. В начале февраля Зинаида интересовалась у соседей в общедомовом чате кодом от домофона, что, по мнению источника, было нужно для передачи информации Корбе и организации доступа на территорию жилого комплекса.

    После совершения покушения Зинаида оперативно уехала на Украину, скрывшись от следствия.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Нурлан Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Стендап-комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России за возможность реализовать себя как артиста, передает РИА «Новости». В своих соцсетях Сабуров подчеркнул, что именно в России он обрёл свою публику и смог создать большую многонациональную аудиторию.

    «Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», – написал комик в соцсети.

    Сабуров напомнил, что его профессиональный путь начался около 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжился в Москве. Он отметил, что за годы выступлений побывал во многих городах России, и везде его принимали тепло и дружелюбно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Внуково Сабурову вручили уведомление о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. В ряде городов отменяются концерты Сабурова. Сообщалось, что Сабуров решил улететь из Москвы в Алма-Ату.


    Комментарии (34)
    8 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.

    Рынок резервных источников питания на Украине достиг суммарной емкости зарядных станций в 1,6 гигаватта, передает РИА «Новости». По информации украинского издания Delo.ua, общая установленная мощность аккумуляторов, которые приобрели жители страны для домашнего и коммерческого использования, превышает три гигаватта. Отмечается, что этот показатель практически равен мощности Южноукраинской атомной электростанции.

    Издание сообщает: «По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта – это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция».

    Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать шестнадцать часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с подачей воды и электричества.

    Мэр города Кличко повторно призвал жителей покинуть Киев.

    В многоэтажных домах в Киеве начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (13)
    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (7)
    Главное
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как французов заставят рожать детей

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации