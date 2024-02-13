Вассерман не увидел причин возражать против Дня святого Валентина

Вассерман: Противопоставлять День святого Валентина Дню любви и семьи бессмысленно

Tекст: Татьяна Косолапова

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в качестве альтернативы западному Дню святого Валентина предложила ввести в России День плюшевой игрушки, который бы не противоречил семейным ценностям РФ, передают РИА «Новости». Согласно задумке, его будут отмечать те, кто еще только влюбляется.



«Я не вижу причин возражать против Дня святого Валентина. На мой взгляд, влюбленность – это вполне распространенное состояние. Кроме того, святой Валентин, насколько я знаю, во-первых, это святой, равно почитаемый всеми ветвями христианства, в том числе и православием», – говорит Вассерман.

Во-вторых, продолжает собеседник, он стал мучеником как раз за то, что регистрировал браки, законные с точки зрения и христианства. Соответственно, противопоставлять День святого Валентина Дню любви и семьи просто бессмысленно. И даже если считать, что 14 февраля – просто день влюбленных, то не стоит забывать, что семья как раз строится из такого рода пар. Влюбленность является лишь первой стадией отношений.

«Вообще я коллекционирую разные художественные календари. В частности, каждый год я обязательно покупаю календарь с поводами выпить на каждый день. На мой взгляд, День плюшевой игрушки уместен именно в таком календаре куда больше, чем в списке государственных или церковных праздников», – заключил депутат.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что несмотря на все попытки облагородить День святого Валентина, праздник все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Более того, он распространяет идею свободной любви, где никто не несет ответственности за близкого человека и будущих детей, которые не нужны людям, состоящим в таких отношениях.