На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
ВС России уничтожили три пусковые установки ракетного комплекса «Нептун»
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».
Российскими войсками нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты 1612 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 302 663 беспилотника, 672 ЗРК, 31 832 танка и других бронемашин, 1 799 боевых машин РСЗО, 37 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 78 270 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром в воскресенье ВС России поразили использовавшийся ВСУ мост через Днепр в Запорожье.
Также ВС России поразили цеха выпускавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики.