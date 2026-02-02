Маск задался вопросом о причинах заключения сообщницы Эпштейна Максвелл

Tекст: Мария Иванова

Американский миллиардер Илон Маск публично задался вопросом о причинах заключения Гислейн Максвелл, сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, если ни один из клиентов Эпштейна так и не был арестован, передает РИА «Новости».

«А Гислейн Максвелл тогда сидит в тюрьме за что именно? Ах да. Счетчик арестованных клиентов Эпштейна по-прежнему показывает ноль», – написал Маск в соцсети.

Ранее журналисты выяснили, что Маск на протяжении нескольких лет общался с Эпштейном, несмотря на публичные заявления о противоположном. В опубликованных Минюстом США документах указано, что миллиардер обсуждал с финансистом детали возможного визита на его частный остров.

В частности, в одном из писем от 2012 года Маск интересовался, когда на острове Эпштейна будет «самая безумная вечеринка». На тот момент Эпштейн уже отбыл первый срок заключения по обвинению в принуждении к проституции несовершеннолетней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента финансиста Джеффри Эпштейна на фоне обвинений в своих связях с ним.

Среди новых материалов по делу Эпштейна обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.

Выяснилось, что брат британского короля Эндрю разрешал Эпштейну пользоваться военными аэродромами.