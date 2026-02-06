Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
США призвали своих граждан срочно покинуть Иран
Американцам необходимо срочно уехать с иранской территории сухопутными маршрутами через соседние государства, заявило американское посольство в Тегеране.
В дипмиссии посоветовали воспользоваться наземными пунктами пропуска на границе с Арменией или Турцией, передает РБК.
Дипломаты напомнили об отсутствии официальных отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Кроме того, ведомство предупредило о вероятных сбоях в работе интернета. Отмечается высокий риск задержаний, причем поводом для ареста могут стать связи с Соединенными Штатами.
Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.