Каменщик во второй раз решил оспорить передачу Домодедово государству
Бывший владелец Домодедово бизнесмен Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд новое ходатайство о пересмотре решений об изъятии актива в пользу государства.
Предприниматель пытается оспорить вердикты трех нижестоящих инстанций по иску Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».
Обращение поступило 5 февраля вместе с ходатайством «о восстановлении пропущенного процессуального срока». Обычно решения по таким вопросам выносятся в течение двух или трех месяцев.
Ранее Верховный суд отказал в рассмотрении Каменщику прошения Каменщика о пересмотре решений по передаче активов Домодедово в доход государства. Предприниматель обращался в высшую инстанцию, пытаясь оспорить вердикт о конфискации активов аэропорта.