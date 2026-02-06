Валерий Леонтьев избавился от купленного 2021 году Maybach

В ЛДПР предложили ввести годичный мораторий для новых налогов

Tекст: Дарья Григоренко

ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий на вступление в силу новых налогов и повышения налоговых ставок. Соответствующий законопроект партия внесет в Госдуму 5 февраля.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в России «можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона», что наносит удар по бизнесу и гражданам, передает Газета.Ru.

«Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», – заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

По его словам, «если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования».

Парламентарий отметил, что такой подход позволит компаниям и гражданам адаптироваться, изменить учет и пересчитать планы, избегая работы в авральном режиме.

ЛДПР также уточнила, что предлагаемый механизм не коснется льгот и послаблений для налогоплательщиков – любые меры, улучшающие их положение, партия считает возможным вводить сразу.

